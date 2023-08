Möllmicke jubelt nach irrem Spiel

Kreis Olpe. Sportfreunde gewinnen 6:5 beim SC LWL II. Aufsteiger gehen am zweiten Spieltag leer aus.

Wie unberechenbar die fußball- Kreisliga A in dieser Saison werden könnte, zeigt sich bereits nach dem zweiten Spieltag. Nur eine Mannschaft konnte bisher einen idealen Start mit sechs Punkten hinlegen. RW Ostentrop/Schönholthausen und RW Lennestadt rehabilitierten sich nach ihren deutlichen Auftaktniederlagen.

LWL 05 II – FC SF Möllmicke 5:6. Ein Elf-Tore-Spektakel sahen die Zuschauer in Weltringhausen, an dessen Ende sich der FC Möllmicke um Trainer Stephan Schwarz über seine ersten drei Punkte freuen durfte. Die Gäste gingen zunächst durch Erol Suntic (22.) und Affy Iffono (25.) in Führung, ehe LWL binnen drei Minuten durch Tore von Pascal Extremera Mayo (38.) und Dennis Sonntag (39., 41.) den Spielverlauf auf den Kopf stellte. Noch vor der Pause glich Tunc Adigüzel aus (44,). Kurz nach Wiederanpfiff traf Adigüzel erneut (48.). Niklas Keseberg erzielte vom Punkt das 4:4 (50.). Rikard Buqais’ Doppelschlag (52., 58.), brachte die Gäste jedoch endgültig auf die Siegerstraße. Daran änderte auch Kesebergs zweiter verwandelter Elfmeter nicht mehr (71.). „Die ersten 25 Minuten war ich mit der Leistung zufrieden, danach haben wir etwas den Faden verloren“, so FCM-Coach Schwarz „hintenraus haben wir dann noch mal einen Zahn zugelegt, dafür Kompliment an die Mannschaft. Das war nichts für schwache Nerven, am Ende haben wir vielleicht etwas mehr Willen gezeigt.“

SSV Elspe - RW Lennestadt 0:3. RW Lennestadt gewann beim Aufsteiger SSV Elspe mit 3:0. Sead Balic sorgte nach fünf Minuten für einen Traumstart für die Gäste. Trainer Seyhan traf zum 2:0 (24.). Für die Entscheidung sorgte Kaan Dogru mit demm 3:0. kurz Beginn der zweiten Hälfte zog den Gastgebern endgültig den Stecker.

SV Heggen – FC Finnentrop 5:1. Mit 5:1 bezwang der ambitionierte SV Heggen Aufsteiger FC Finnentrop und grüßt mit makelloser Bilanz von der Tabellenspitze. Nach der frühen Führung durch Philipp Drexelius (7.), entschied der SVH die Partie am heimischen Daspel durch Tore von Marco Entruo (37.), Jona Bialowons (43., 47.) und Tony Sunday (48.) frühzeitig. Die Gäste kamen kurz vor Schluss noch durch den eingewechselten Luca Jan Tetzlaff zum Ehrentreffer (85.).

Eintracht Kleusheim – FC Lennestadt II 2:1. Der Fehlstart ist perfekt für die Reserve des FC Lennetadt. Bei Eintracht Kleusheim setzte es eine 1:2-Niederlage. Christopher Bröcher traf zum 1:0 für die Hausherren (58.), Fatih Ulutas machte den Deckel drauf (90.). Peter Ventes Anschlusstreffer kam zu spät (90.)

SV Dahl-F. – GW Elben 2:4. Zwei späte Tore von Yannik Bieker (86.) und Spielertrainer Tobias Stevens sicherten GW Elben drei Punkte beim SV Dahl-Friedrichsthal. Zuvor hatten bereits Raphael Lerbs (6., Eigentor) und Bieker (38.) für die Gäste getroffen, Chris Hardenack die Gastgeber aber mit einem Doppelpack im Spiel gehalten (3., 74.).

Hützemerter SV – FC Langenei/Kick. 5:2. Nach einer 3:0-Führung machte es Hützemert nochmal spannend, behielt aber letztendlich mit 5:2 die Oberhand gegen Langenei-Kickenbach. Arber Krasniqi (41.), Manuel Schöckel (47.), Kjell Finn Stephan van der Steen (53.), Volkan-Timugin Yilmaz (90.) und Louis Bischopink (90+2.) trafen für Hützemert, Moritz Dommes brachte La/Ki per Doppelpack zwischenzeitlich in Schlagdistanz (58., 85.).

SG Finn./Bamenohl – RW Ostentrop/S. 1:2. Bereits am Samstag verlor die Zweitvertretung der SG Finnentrop/Bamenohl gegen RW Ostentrop/S mit 1:2. Frederik Schulte brachte RWO früh in Führung (9.), Mathis Vieregge erhöhte (22.). Im zweiten Durchgang stellte Finnentrop/Bamenohl den Anschluss zwar durch Linus Ostermann wieder her, kam aber nicht mehr zum Ausgleich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe