Nach 32:4-Sieg: Vorfreude auf zwei Spitzenspiele

Lennestadt. Die B-Jugend-Handballerinnen der HSG Lennestadt-Würdinghausen freuen sich nach einem deutlichen Sieg auf gleich Spitzenspiele am kommenden Wochenende. Mit sage und schreibe 32:4 setzte sich die HSG bei der JSG Littfeld-Heestal durch.

Dem Tempospiel der Lennestädter Mädels konnte der Gegner aus Littfeld nicht viel entgegensetzen, so dass am Ende ein klarer Sieg eingefahren werden konnte. Im Spiel wurde bei den Mädels der HSG viel durchgewechselt, da am kommenden Wochenende, durch ein angesetztes Nachholspiel, zwei Heimspiele anstehen. So konnten die Kräfte für das kommende anstrengende Wochenende geschont werden und alle bekamen genügend Spielzeit.

In Lennestadt und Kirchhundem

Nun heißt es sich in dieser Woche auf die beiden Spitzenspiele gegen TV Wahlscheid-Lohmar am Samstag, 25. November um 17 Uhr in der Sporthalle Auf dem Ohl und gegen den ebenfalls verlustpunktfreien Gegner aus Freier Grund am Sonntag um 18 Uhr in der Sporthalle der Hauptschule Kirchhundem gut vorzubereiten. Über die Unterstützung zahlreicher Zuschauer würden sich die Mädels sehr freuen.

HSG Lennestadt-Würdinghausen: Lena Deichmann, Zoe Hardenacke, Nelly Hendrichs (4) Lea Cordes, Maja Blöink, Yara Gehrig (2), Elena Droste (5), Hate Miftari (9), Ilda Mehovic (1), Lena Urban (3), Hannah Schneider (8)

