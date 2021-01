Neuer Verein für Ex-Bamenohler Philip Fischer

Kreis Olpe Nicht nur im Kreis Olpe, auch bei den Ligarivalen der überkreislichen Mannschaften schreiten die Planungen voran. Ein Überblick.

Nach seiner Abmeldung zur Corona-Winterpause beim Fußball-Oberligisten der SG Finnentrop/Bamenohl hat Philip Fischer schnell einen neuen Verein gefunden. Der 23-jährige Werdohler spielt künftig für Landesliga-Aufsteiger RW Lüdenscheid, wo Trainer Bayram Celik gerade für drei Jahre verlängert hat (wir berichteten). Philip Fischer ist wie sein älterer Bruder Falk fußballerisch in der Jugend des TuS Plettenberg groß geworden. Danach spielte er für FSV Werdohl und TuS Langenholthausen. Zur Saison 2019/20 wechselte der offensive Außenspieler zur SG Finnentrop/Bamenohl und stieg mit dem Team in die Oberliga auf. Zu einem Stammplatz reichte es aber nicht. Im Dezember bat der 23-Jährige Finnentrop/Bamenohl um die Freigabe. An der Verpflichtung von Philip Fischer war auch sein Ex-Verein TuS Langenholthausen interessiert. Das Rennen machte am Ende RW Lüdenscheid, wo sich Trainer Celik bei der Fortsetzung der unterbrochenen Saison auf eine zusätzliche offensive Alternative freuen kann.

Wiedersehen mit Seyhan Adigüzel

In der Saison 2021/22 könnte es in der Fußball-Landesliga ein Wiedersehen von Seyhan Adigüzel mit dem SV 04 Attendorn geben. Der erst 24-Jährige wird neuer Trainer beim TSV Weißtal, der wie der SV 04 im Sommer 2020 am grünen Tisch in die Landesliga 2 aufgestiegen ist. Adigüzel löst in Weißtal das Trainertrio Konstantin Volz, Falko Wahl und Markus Waldrich ab. Die TSV-Verantwortlichen wissen, dass sie sich für eine überraschende und auch etwas unkonventionelle Lösung entschieden haben.

Denn den jungen Seyhan Adigüzel hatte keiner auf dem Schirm. Der 24-jährige, der aktuell bei Germania Windeck spielt und dort auch als Jugendtrainer aktiv ist, bot sich beim Landesligisten selbst an, nachdem er von der offenen Trainerstelle erfuhr. Adigüzel wurde in der Jugendabteilung der Sportfreunde Siegen ausgebildet und trug im Seniorenbereich das Trikot des SV 04 Attendorn (Saison 2016/17), SV Ottfingen (2018/19), TuS Erndtebrück 2 und 1. FC Türk Geisweid. Der TSV Weißtal ist für den B-Lizenz-Inhaber die erste Trainerstation bei den Senioren.

Struwe bleibt in Rumbeck

Der TuS Rumbeck setzt auf Kontinuität. Der Bezirksligist aus dem Stadtgebiet Arnsberg wird in der Spielzeit 2021/2022 weiter von Chef-Coach Daniel Struwe trainiert. Der 30-Jährige geht damit in seine dritte Saison bei den Rot-Weißen, mit denen er in der abgebrochenen Spielzeit 2019/20 erstmals in der Vereinsgeschichte den Aufstieg in die Bezirksliga 4 geschafft hat.

In der Tabelle liegt Rumsbeck aktuell mit nur vier Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz, der Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz beträgt ebenfalls vier Zähler.

Keindl verlängert

Ligarivale FC Assinghausen/Wiemeringhausen/Wulmeringhausen wird auch in der Saison 2021/2022 von Christoph Keindl trainiert. Der 32-Jährige hat den Fusionsverein aus dem Stadtgebiet Olsberg im vergangenen Sommer als Spielertrainer übernommen. Keindl war vom hessischen Verbandsligisten SC Willingen gekommen, wo er viele Jahre gespielt hat.

Assinghausen/Wiemeringhausen/Wulmeringhausen liegt mit zwölf Punkten aus bislang acht ausgetragenen Partien auf dem neunten Rang der Bezirksliga 4, wo auch die SG Serkenrode/Fretter sportlich zu Hause ist.

Matthay verlässt SV Hüsten

Torhüter Yannick Matthay verlässt in der Corona-Pause den Landesligisten SV Hüsten 09 und wechselt zum SSV Meschede, Tabellenführer der Fußball-Kreisliga A West. Beim abstiegsbedrohten Viertletzten Hüsten hatte der 22-Jährige auch verletzungsbedingt den Zweikampf um die Nummer 1 im Tor an Neuzugang Bastian Horch verloren.

Knott zurück nach Hünsborn

Landesligist Rot-Weiß Hünsborn meldet für die kommende Saison die Rückkehr von Jonathan Knott. Der Stürmer wechselt nach seinem dreijährigen Gastspiel beim Bezirksligisten VfR Rüblinghausen wieder an den Löffelberg. dro