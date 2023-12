Neues vom SV Türk Attendorn

Attendorn Die Verantwortlichen des Fußball-Bezirksligisten SV Türk Attendorn arbeiten mit Hochdruck an der Kaderplanung für die Saison 2024/25.

„Wir führen viele Gespräche“, berichtet der sportliche Leiter Bilal Demirci. Die sind auch nötig, denn beim Tabellenfünften der Staffel 5 wird sich einiges ändern.

So bleibt der langjährige Spielertrainer Yasin Colak dem Verein im Sommer als Spieler und neuer Sportlicher Leiter an der Seite von Demirci zwar erhalten, wird auf der Trainerbank aber von Serkan Gürsoy abgelöst (wir berichteten). Bereits in der Winterpause wechselt Stürmer Ahmet Kalkan bekanntlich zum Landesligisten SC Drolshagen. Im Sommer verlassen den SV Türk Enis Licina (29), Ermin Bahovic (28) und Semin Licina (20) in Richtung SF Dünschede, die in der Kreisliga B auf Aufstiegskurs liegen.

Emre Gencol (rechts), langjähriger Leistungsträger des SV Türk Attendorn, wechselt in der Winterpause zum C-Kreisligisten TSC Olpe. Foto: Martin Droste Sport / Olpe

Auf „Leihbasis“ geht bereits jetzt Emre Gencol zum C-Kreisligisten TSC Olpe. „Zur neuen Saison wird Emre wahrscheinlich zurückkommen“, sagt Bilal Demirci. Gencol, langjähriger Leistungsträger beim SV Türk und mit Landesligaerfahrung beim SV 04 Attendorn, kann aus beruflichen Gründen nicht mehr regelmäßig trainieren und will seinen Freunden aus Olpe helfen, in die Kreisliga B aufzusteigen.

Ersetzen könnte ihn Winterzugang Denis Haktan Çevik. Der 19-Jährige wechselt mit sofortiger Wirkung vom Nachbarn und Landesligisten SV 04 Attendorn. Für die in der Kreisliga C 2 spielende zweite Mannschaft des SV 04 schosss Çevik in der Hinrunde 15 Tore. „Metin Cevik ist der Vater unseres Neuzugangs, der lange für unseren Verein aktiv war und allseits beliebt ist“, heißt es auf der Homepage des Bezirksligisten.

Der erste Neuzugang für die Saison 2024/25 kommt wie der künftige Cheftrainer Serkan Gürsoy vom RSV Meinerzhagen. Mehmet Denizhan Eraslan ist zwar erst 17 Jahre alt, aber der sportliche Leiter Bilal Demirci ist vom noch A-Jugendlichen überzeugt. „Denis ist flexibel einsetzbar, schnell und zweikampfstark“, freut sich Demirci auf den „Neuen“.

Damit ist die personelle Planung des SV Türk Attendorn für die neue Saison nicht abgeschlossen. „Es könnte noch der eine oder andere höherklassige Spieler kommen“, macht es Bilal Demirci spannend. Auf der Homepage des Vereins zeigt eine Art „türkischer Adventskalender“ an, wer aus dem aktuellen Kader schon verlängert hat. Jeden Tag öffnet sich ein neues Kläppchen mit dem Foto eines Spielers.

Zudem meldet der Verein den Startschuss für sein Herzensprojekt „Der Traum vom eigenen Vereinsheim“. Die ersten Bagger am Sportplatz an der Wiesbadener Straße sind angerollt. Die erfolgreiche Spendenaktion läuft längst. Parallel zur digitalen Spendentafel wurde ein großes Spendenplakat auf dem Sportplatz aufgestellt, dort werden alle Spender in die entsprechenden Parzellen eingraviert. Wenn das Vereinsheim fertiggestellt ist, findet dieses Plakat seinen Platz dort. Unternehmen haben die Möglichkeit, sich mit Ihrem Firmenlogo zu verewigen.

