Klaus Olberg hat als Handballer zwei Verbandsliga-Aufstiege mitgemacht: Im Trikot der TSG Lennestadt und des TV Olpe. In Olpe wäre es um ein Haar noch in die Oberliga hoch gegangen.

Was Handball und Golf „außersportlich“ unterscheidet: Während jede Sporthalle irgendwie aussieht wie die andere, hat jeder Golfplatz seinen eigenen Charakter. Sein besonderes Ambiente. „Sie haben alle ihr Flair,“ antwortete Klaus Olberg auf die Frage nach seinem persönlichen Lieblings-Gelände, „unsere Anlagen hier im Sauerland sowieso“. Auf der anderen Seite aber fahre er auch unheimlich gern nach England. „Eine alte Parkanlage mit uraltem Baumbestand, das ist natürlich ein Traum“. Auch für „seinen“ Platz im Repetal hat Klaus Olberg das nachvollziehbare Faible. Die Natur, die Aussicht. „Es ist schon ein schönes Erlebnis, wenn du von Bahn 17 zur 18 gehst, wenn du da runter guckst, das ist wunderbar“.

Was ihm an diesem Sport gefällt: Die Stableford-Vorgaben. Das mache Golf interessant. Was bedeutet das? „Der Neuling könnte den Profi schlagen aufgrund dieser Vorgaben. Das wäre wie beispielweise im Tischtennis: Du bist neu und kriegst fünf Punkte Vorsprung. Da kannst du als Neuling ein Spiel gewinnen. Da haben sich die Engländer was Schönes, Faires ausgedacht“.