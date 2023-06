Nöker: „Positiver Trend im Jugendfußball muss anhalten“

Raimund Nöker (hier auf dem Jugend-Staffeltag in Benolpe) blickt insgesamt optimistisch in die Zukunft.

Kirchhundem-Benolpe. Der Kreisjugendfußballausschuss-Vorsitzende, Raimund Nöker, sieht den Jugendfußball im Kreis Olpe trotz einiger Probleme gut aufgestellt.

Der Staffeltag in Kirchhundem-Benolpe am Mittwoch war das Finale einer langen und ereignisreichen Saison für die Jugendfußballer und Jugendfußballerinnen im Kreis Olpe. Neben der Ehrungen der Meister, Pokalsieger und Masterssieger (wir berichteten) wurden natürlich wieder einen ausführliche Rückblicke über alle Ligen und einen Ausblick auf die kommende Saison.

Wir sprachen mit Raimund Nöker, dem Vorsitzenden des Kreisjugend-Fußballausschusses, wie er die abgelaufene Saison erlebt hat und wie er die Zukunft der Jugendfußball im Kreis Olpe sieht?



Herr Nöker, mit dem Staffeltag ist die Saison 2023/24 beendet. Jetzt können auch Sie in den wohl verdienten Urlaub gehen und den Akku wieder aufladen. Wie sehr freuen Sie sich auf die fußballlose Zeit?

Raimund Nöker: Von fußballloser Zeit kann man nicht sprechen. Der Staffeltag musste vorbereitet werden, die Planung für unsere Jugendleitertagung im August läuft. Anfang Juli beginnt dann die Saisonplanung.



Zur gerade abgelaufenen Saison. Was waren für Sie die Highlights im Jugendfußball im Kreis Olpe?

Die Pokalendspiele der A-,B-, C- und D-Junioren mit spannenden Spielen und bis zu über 500 Zuschauern. Das waren tolle Kulissen für die Spieler.



Es gab zwei Bezirksliga-Aufstiege. Wie sehr freuen Sie sich darüber?

Die Bilanz des Kreises Olpe mit jetzt drei A-Junioren-Bezirksligisten, den B-Junioren und den C-Junioren mit je einem Bezirksligisten zeigt, dass der Jugendfußball sich in im Verband durchaus sehen lassen kann. Ja, das macht auch ein wenig stolz.



Die abgelaufene Spielzeit war die zweite vollendete Spielzeit nach Corona. Wie hat sich der Jugendfußball seit der Corona-Pandemie verändert?

Die Mannschaften in den oberen Altersklassen müssen mit weniger Spielern auskommen. Die Suche nach Trainern und Betreuern scheint schwieriger geworden zu sein. Ich hoffe, dass der Trend zu mehr Mannschaften in den unteren Altersklassen anhält.



Wie sehen Sie den Jugend-, bzw. Fußball im Kreis Olpe generell aufgestellt?

Durch die Beteiligung der meisten Vereine an Juniorenspielgemeinschaften, wird der organisatorische Bereich auch gleichzeitig mehr verteilt. Den Vereinen hilft aber auch, dass ehemalige Jugendleiter, wie zum Beispiel Frank Ahlemeyer vom FC Lennestadt, nach ihrer aktiven Zeit ihrem Verein immer noch mit Rat und Tat helfen. Wir haben die Saison 2022/23 mit circa 225 Mannschaften gespielt. Bei gleicher Anzahl in der neuen Saison könnten wir sehr zufrieden sein. Daher würde ich mir aktuell keine großen Sorgen machen. Wir müssen aber alle darauf achten, dass dieser positive Trend auch anhält.



Das „Sorgenkind“ in den vergangenen Jahren war der Mädchenfußball. Wie ist die Entwicklung im Kreis Olpe?

Nachdem das Bemühen einiger Vereine, mehr Mädchen in den Spielbetrieb zu bekommen erfolgreich zu sein scheint, heißt es nun, dies in Mannschaften umzusetzen. Ich hoffe, dass wir zwölf bis 15 Mädchenmannschaften in allen Altersklassen im Spielbetrieb haben werden.



Wird es Ihrer Meinung nach in absehbarer Zeit mal wieder eine eigen Mädchen- oder Frauenfußball-Kreisliga im Kreis Olpe geben?

Leider werden wir im Mädchenbereich keine eigenen Ligen stellen können. Wie es im Frauenfußball aussieht, kann ich aktuell nicht beantworten, da es hier auch Gespräche gibt. Zukünftig sehe ich aber nur dann eine Chance, wenn uns im Jugendbereich ein ausreichender Unterbau gelingt.



Eine wichtige Änderung für die nächste Saison ist die Verlegung des B-Jugend-Spieltags von Sonntag auf Mittwoch. Warum machen Sie das?

Die Bitte, den Spieltag zu verlegen stammt aus den Vereinen des Kreises Olpe. Sonntagmorgen um 10.30 Uhr scheint bei 16- bis 17-Jährigen nicht unbedingt die beliebteste Uhrzeit zu sein. Weiterhin hat der Schiedsrichterausschuss große Probleme, um die Spiele anzusetzen. Das, was wir vorhaben, ist im Moment nur ein Angebot. Wir werden den Spieltag nicht nur auf den Mittwoch verlegen, sondern öffnen auch noch Montag und Dienstag für den Spielbetrieb. Die Vereine können eigenständig und eigenverantwortlich die Spiele bis zehn Tage vor dem Spieltermin ohne Staffelleiter verlegen. Dies soll für größtmögliche Flexibilität sorgen.



Auf dem Staffeltag gab es viel Kritik der Staffelleiter an den Vereinen, was vor allem die Anzahl und die Form der Verlegungen betrifft. Was wird sich da ändern?

Die Staffelleiter werden in der neuen Saison deutlich mehr auf Fristen achten und auch einmal nein sagen.



Aber aus Erfahrung: Sagen Sie das nicht jedes Jahr auf jedem Staffeltag?

Stimmt. Der KJA hat in jedem Jahr an die Vernunft der Mannschaften appelliert, auf kurzfristige Spielverlegungen zu verzichten und vor allem die Kommunikation mit den Staffelleitern vernünftig zu führen. Unser oberstes Ziel war es aber auch immer, die Spiele auf dem grünen Rasen zu werten und nicht am Grünen Tisch. Abmeldung einer Mannschaft heißt immer: Spielerverlust. Das kann sich kein Verein erlauben. Persönlich ärgert mich nur, dass die Skeptiker unserer Vorgehensweise recht behalten haben.



Zum Schluss eine eher private Frage. Sie sind jetzt auch schon seit zehn Jahren Jugendvorsitzender im Kreis Olpe. Wie viel Zeit „opfern“ Sie dem Amt und wie lange haben Sie vor, den Job noch auszuüben?

Wie viel Zeit ich mit meinem „Job“ verbringe, möchte ich nicht im Zahlen beziffern. Die Arbeit im KJA macht einfach immer noch Spaß. Meine Kolleginnen und Kollegen arbeiten hervorragend. In den vergangenen Jahren hat der KJA sich durch neue Staffelleiter erweitert. Mit Oliver Hetzel, Christof Saure und Franz-Josef Loch haben wir drei erfahrende langjährig tätige Ehrenamtliche gefunden. Dann kann es auch mal passieren, dass der Staffelleiter seine Brille für den Staffeltag vergisst und wir lachen darüber. Wir sind aber auch alle nicht glücklich, wenn unser erfahrenster Staffelleiter von einer „Katastrophensaison“ spricht. Er war sauer wie nie. Gemeinsam bekommen wir das auch wieder alles hin. Unser Ziel ist es, weitere Personen für den KJA begeistern zu können. Wir arbeiten daran. Meine Amtszeit endet 2025. Was danach passiert, muss ich mir noch überlegen. Ich habe aber schon eine Tendenz.



Was wünschen Sie sich persönlich besonders für die Zukunft des Jugendfußballs.

Dass der Jugendfußball durch motivierte Erwachsene, die Zukunft der Vereine sichert.

