American Football im Kreis Olpe. Das ehrgeizige Projekt entwickelt sich immer weiter. Trotz aller Umstände. Headcoach Stefan Martin berichtet.

OC Wolves sind auf einem guten Weg

Mit viel Optimismus und Vorfreude sind die American Footballer der OC Wolves, dem ersten Team im Kreis Olpe, im Frühjahr in die Vorbereitung gestartet. Was ist von dem Hype geblieben. Die WESTFALENPOST hat nachgefragt bei Head Coach Stefan Martin.

Wie ist das Jahr mit den Wolves gelaufen?

Das Jahr ist sehr gut gelaufen für uns. Wir haben einen guten Zulauf erfahren und bereiten die Jungs weiter vor. Unser Kader umfasst jetzt 38 Spieler. Das bedeutet, dass wir im kommenden Jahr noch nicht an der Meisterschaft teilnehmen werden, weil wir erst die Teamstärke von 45 bis 50 Spielern erreichen wollen. Dann können wir im Spiel auch mal auf Verletzungen reagieren, ohne das Spieler in verschiedenen Formationen durchspielen müssen.

Gibt es was neues zum Thema Sportplatzsuche?

Nein, wir sind immer noch auf der Suche nach einem festen Platz. Immerhin haben wir nun die Möglichkeit und können einmal in der Woche auf den Sportplatz in Schreibershof, um dort zu trainieren. Hinzu kommt noch unsere Einheit in der Halle der Gräfin-Sayn-Schule in Drolshagen. Das Thema Platz werden wir in den Wintermonaten angehen, im Sommer kamen wir zeitlich nicht dazu.

Welche Pläne haben die Wolves für das kommende Jahr?

Im Mai wollen wir unser erstes Scrimmage, also Testspiel bestreiten. Sportlich wollen wir jetzt zunächst einmal die Off Season nutzen, um im Kraft- und Ausdauerbereich zu arbeiten, um die Spieler, die noch nicht so lange bei uns sind, körperlich auf den gleichen Stand zu bringen. Im Januar geht es dann an die Erarbeitung des Playbooks. Dann werden wir mit den Jungs die Spielzüge trainieren. Der Vorteil in Schreibershof ist, dass wir dort das Klubhaus nutzen können. Ich bin ein Freund von Theorie und Praxis. Dadurch haben wir die Möglichkeit, die zunächst theoretisch vorgetragenen Spielzüge auf dem Feld direkt einmal durchzuspielen, damit die Jungs verstehen, was sie machen müssen.

Die Wolves hatten in den vergangenen Monaten mehrere Try Outs, also Probetrainings. Sind in diesem Jahr noch weitere geplant?

Nein, in diesem Jahr nicht mehr. Wer Lust auf American Football hat, der kann sich gerne bei uns melden und zu den Trainingszeiten vorbeikommen. Wir trainieren immer mittwochs von 18.30 bis 21 Uhr auf dem Sportplatz in Schreibershof und freitags von 19.30 bis 22 Uhr in der Drolshagener Grundschule. Wir suchen aber nicht nur Spieler: wer bei uns mitmachen möchte, aber keine Ambitionen hat zu spielen, der kann auch gerne in der Crew mithelfen oder auch einen Schiedsrichterschein machen. Wenn wir am Spielbetrieb teilnehmen wollen, brauchen wir fünf Schiedsrichter.