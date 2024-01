Olpe greift nach dem letzten Strohhalm

Olpe Aber für den Volleyball-Landesligisten könnte der eine Punkt gegen Letmathe am Ende zu wenig sein

Den ersten Strohhalm vor dem drohenden Abstieg aus der Volleyball-Landesliga konnten die Damen von SFG 2 gerade noch erreichen, doch der eine Punkt, der durch das zu knappe 3:2 (17:25, 25:16, 25:23, 22:25, 15:11) verloren ging, könnte am Saisonende fehlen. Doch das Fünkchen Hoffnung wird vielleicht bis zum letzten Spieltag noch glimmen.

„Letmathe wollte gewinnen“, sagte SFG-Trainer Peter van Vianen, „aber wir wollten etwas mehr gewinnen.“ Und so kam es denn auch: zwei Punkte für SFG, nur ein Punkt für den Letmather TV. Wem das gefühlte Unentschieden weiterhilft, wird sich am Ende der Saison zeigen.

Positiv, dass die SFG-Mädels auf das ernüchternde 17:25 eine passende Antwort hatten. Und es folgte mit 25:23 der zweite Satzgewinn, der nach dem Rückstand von18:22 kaum noch für möglich gehalten wurde. Aber der Trend hielt nicht an. 8:21 im vierten Durchgang, als Nina Kebbekus eine Aufschlagsserie von zehn Punkten hinlegte, ohne das 22:25 noch verhindern zu können.

„Ich habe von Nina noch nie so gute Aufschläge gesehen“, so van Vianen und sah darin die Initialzündung für das Finale, das SFG schließlich im Tiebreak mit 15:11 für sich entschied. In Emma Schlimm sah er eine mitentscheidende Spielerin, die immer sehr präsent war. Der Ausfall von Nele Faber war allerdings schon ein Nachteil

„Der Trend ist gut“, sagte der Coach abschließend, „aber wir müssen jetzt nachlegen.“ Doch das dürfte am kommenden Samstag beim Dritten DJK Sümmern eine Mammutaufgabe werden. Sümmern hat noch immer die Aufstiegsränge im Visier, wird also keine Geschenke machen.

Kader: Luisa Fries, Anna Becker, Aleyna Konal, Leonie Althoff, Nin Kebbekus, Jennifer Rüsche, Jana Kraft, Josefine Häner, Katharina Sander, Emma Schlimm, Mirja Leusing, Hannah Aßmann, Juliane Greil.

