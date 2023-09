SpVg Olpe macht sich das Leben bei 3:2 unnötig schwer

Ömer Yilmaz (links) erzielt in der 20. Minute per Kopf das 1:0 für die SpVg Olpe.

Olpe. Olpe führt nach 41 Minuten und in Überzahl schon 3:0, lässt Dröschede aber noch einmal heran kommen. Am Schluss steht aber der vierte Saisonsieg.

Riesenjubel auf dem Olper Kreuzberg. Mit 3:2 (3:1) gelang Landesligist SpVg Olpe der zweite Sieg in Folge und kletterte damit auf den dritten Platz. „Wir haben uns das Leben unnötig schwer gemacht. Das musste nicht sein. Aber insgesamt geht der Sieg in Ordnung“, freute sich Olpes Trainer Frank Keseberg.

Der Analyse ist eigentlich nicht mehr hinzuzufügen. Was war geschen? Nach 41 Minuten führten die Gastgeber durch einen Kopfball von Ömer Yilmaz (20.), Pascal Dimoulas (38.) und Jannik Buchen (41.) bereits mit 3:0. Dazu sah Dröschedes Salih Cankur nach einem rüden Foul an Fabian Schulte bereits in der 21. Minute die Rote Karte. Was soll da eigentlich noch schief gehen? Doch in der 67. Minute stand es durch Treffer von Atuk (43.) und Kemper (67.) nur noch 3:2. Zwei Gegentore, die die Olper Zuschauer ziemlich auf die Palme brachten. Frank Keseberg klärte auf: „Beim 1:3 haben wir dem Schiedsrichter Unrecht getan. Da hat ein Spieler von uns das Abseits aufgehoben. Aber dem 2:3 ging ein klares Foulspiel voraus.“

So wurde es in den letzten 20 Minuten noch einmal spannend. Allerdings kamen die Gäste zu keiner großen Ausgleichschance mehr. Und so blieb es beim vierten Olper Saisonsieg. „Heute haben wir den Sieg in Erlinghausen vergoldet“, strahlte Trainer Frank Keseberg, „wir hätten nur den Sack früher zumachen müssen. Wir haben nach dem 3:0 nicht clever genug gespielt. In Überzahl hätten wir die Dröscheder in der Hitze laufen lassen. Aber egal. Hauptsache gewonnen.“

SpVg Olpe: Sauermann, Schulte, Jannik Buchen, Yilmaz (82. Schneider), Runkel (63. Gingter), Klein (67. Inal), Wilke, Weber, Nicolas Buchen, Dimoulas, Maatalla.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe