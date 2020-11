Olpe: Sebastian Vollmers läuft nach dem Adventskalender

Er nimmt sich für den Dezember einen „Lauf-Adventskalender“ vor.

Was dahinter steckt, ist schnell erklärt: Das Datum gibt die Lauflänge vor. Am 1. Dezember rennt er einen Kilometer, am 2. Dezember zwei, und am Nikolaustag schon sechs. Bis zum 24. des Monats legt er jeden Tag 1000 Meter drauf. Der Beginn ist locker, da wird es reichen, zweimal ums Karree zu rennen. „Aber dann läppert es sich“, weiß Vollmers. Und das bis Heiligabend. Da steht ihm ein 24-Kilometer-Lauf bevor. Ein guter Halbmarathon. Für Vollmers machbar.

Richtig knackig wird das Programm, wenn man die letzten drei Tage addiert. Zwischen dem 22. Und 24. Dezember wird er summa summarum 69 Kilometer abreißen. Eine Herausforderung mit einem Manko. Vollmers: „Die Regeneration fällt dann komplett weg“. Kurios: Zählt man alle 24 Dezember-Läufe zusammen, kommen unter dem Strich exakt 300 Kilometer heraus. „Ich möchte das einfach mal ausprobieren, quasi als Joke“.

Das Lauffieber hat Sebastian Vollmers gepackt, das war in jeder Phase unseres Gesprächs herauszuhören. Und es geht vielen anderen Menschen so. Nicht alltäglich ist indes, dass aus einem sehr guten Tennisspieler auch ein starker Marathonläufer wird. Die „Verwandlung“ Sebastian Vollmers‘ vollzog sich nicht abrupt. „Ich bin schon immer ein bisschen gelaufen, um fit zu bleiben. Tennis besteht zwar aus anderen Bewegungen, man braucht nicht die ausdauernden Einheiten, aber das Laufen schadet der Konditionsarbeit nicht“.

Mit Kaltstart in die Volksläufe

Es war eher Joggen. Dann aber folgten Teilnahmen an Volksläufen, wie dem Herbstwaldlauf in Fretter oder dem Silvesterlauf von Werl nach Soest. „Mit Freunden oder mit meinem Bruder. Einfach mal gestartet“, umschreibt Vollmers es lässig und fügt hinzu: „Immer ohne Training vorher, immer ein Kaltstart“.

Irgendwann kam ihm der Gedanke, welche Zeiten möglich wären, wenn er spezifisch trainieren würde. „Das hat mir dann wirklich Spaß gemacht“, sagt er. Im vergangenen Sommer hat er begonnen, regelmäßig und nach einem Trainingsplan zu laufen. Jetzt wird ihn auch der Winter nicht stoppen, das ist sicher. „Ich habe jetzt Blut geleckt, wie man so schön sagt. Ich werde auf jeden Fall versuchen, meine Form zu halten und ein bisschen auszubauen“.

Der Wechsel von einer Sportart zur anderen ist fast finalisiert. Ist der Ehrgeiz des Tennisspielers Sebastian Vollmers mit hinübergekommen in den Läufer Sebastian Vollmers? Auf dem Tennisplatz hätte er ohne seinen großen Willen nicht vom siebten Lebensjahr an jahrelang auf hohem Niveau spielen können. Die Antwort ist eindeutig: „Wenn ich mich für Wettkämpfe anmelde und wochen- oder monatelang darauf hintrainiert habe, dann sollen sich diese Trainingskilometer auch auszahlen und lohnen“.

Die Motivation war und ist groß. „Einen Gegner auf der anderen Seite des Tennisnetzes zu besiegen ist anstrengend genug“, schrieb er von seiner Teilnahme am Cuxhaven-Marathon, „ausdauernde Trainingskilometer abzuspulen und die Uhr zum Gegner zu haben, verlangt ein Vielfaches an Disziplin und ist auf eine andere Art und Weise extrem reizvoll.“

Vielfältiges Programm

Das Sportler-Gen, den Willen zum Erfolg, trägt Sebastian Vollmers nach wie vor in sich. „Wenn man einen Wettkampf bestreitet, egal ob im Tennis oder im Fußball oder im Laufen, dann sollte man sein Bestes geben und versuchen, ganz vorn zu landen“. Erstaunlich: „Ich habe“, verrät er, „als Läufer fast akribischer gearbeitet oder trainiert als beim Tennis. Als Läufer habe ich mich mehr mit meinem Körper auseinander gesetzt“. Er führt Buch über seine Einheiten, vermerkt dabei auch, ob sie gut waren oder schlecht, und wie er sich nachher gefühlt hat.

Pro Woche legt er etwa 60 Kilometer zurück, vor dem Marathon in Cuxhaven auch 70 oder 80. Vielfältig muss das Programm sein. „Mal 17 Kilometer im Wohlfühl-Tempo oder mal Tempotraining mit Intervallen oder mal ein langer Lauf um die 30 Kilometer. Zum Beispiel von Olpe nach Rönkhausen, um meine Eltern zu besuchen. Das waren 33 Kilometer“.

Unter drei Stunden in Cuxhaven

Vollmers ist Individualsportler, er startet nicht für einen Verein. „Ab und zu mal mit Freunden, da spornen wir uns gegenseitig an“. Er sei sein eigener Trainer, verriet er. „Ich habe viel Literatur gelesen, Videos angeschaut, wie man das Beste herausholen kann“.

Das bislang Beste schaffte er in Cuxhaven. Einen Marathon unter drei Stunden. Zuvor hatte Corona den leidenschaftlichen Läufer lange auf einen Wettkampf warten lassen. Endlich, in Cuxhaven, durfte er ran. Als Sauerländer war er Berge gewohnt, an der Nordsee kämpfte er mit „den Bergen des Nordens“. So nennt man den Wind dort obren an der Küste. Der Wind sei „Fluch und Segen zugleich“ gewesen, schilderte Sebastian Vollmers. Immerhin herrschte ausgleichende Gerechtigkeit, denn Gegen- und Rückenwind wechselten sich ab, und mit 11 Grad war die Temperatur optimal.

Wichtiger aber war für Sebastian Vollmers, dass er auf jedem voranschreitenden Kilometer das Gefühl hatte: Heute könntest du die Drei-Stunden-Marke knacken! Und genau so kam es dann auch. Mit einer persönlichen Fabelzeit von exakt 2:54:53 Stunden belegte Vollmers den 3. Platz in der Altersklasse 30+ und zudem die Top 20 eines starken Teilnehmerfeldes von 233 Startern.