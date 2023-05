Olper Teamcup: Anmeldungen bis 24. Mai möglich

Es ist wieder so weit. Am 2. Juni fällt der Startschuss für den Olper Teamcup.

Olpe. Die Traditionsveranstaltung in der Olper Innenstadt geht bereits in die 18. Runde und kehrt an seinen angestammten Termin zurück.

Schon einige Zeit kann man sich für den Olper Teamcup, dem großen Mannschaftsstraßenlauf anmelden, was auch schon fast 800 Läuferinnen und Läufer genutzt haben. Am Freitag, den 2. Juni fällt dann bereits zum 18. Mal der Startschuss zu der beliebten Sportveranstaltung.

Bis zu drei Runden laufen wieder hunderte Schüler, Nachbarn, Vereinsmitglieder, Kollegen aus Firmen und Verwaltungen und viele andere Sportler durch die Olper Innenstadt. „Wir freuen uns schon, nach der Pandemiepause und der Auftaktveranstaltung im September des letzten Jahres, den Teamcup wieder am angestammten Termin im Juni durchführen zu können“, sagte Thomas Greß vom Organisationsteam des veranstaltenden Skiclub Olpe. An dem bewährten Ablauf soll nichts geändert werden.

Los geht’s gegen 18.30 Uhr mit zwei Läufen der Grundschulkinder, die eine Runde vom Kurkölner Platz über die Kölner Straße, Westfälische Straße, Rochusstraße und durch das Weiherohl zurück zum Ziel absolvieren. Anschließend laufen die älteren Schüler der weiterführenden Schulen in zwei Runden rund um die Stadtmauer, bevor um 19.50 Uhr der Hauptlauf startet. Ohne Zeitnahme gilt es dann drei Runden oder rund 5,2 km für die Läuferinnen und Läufer zurückzulegen. Gewertet wird das Mannschaftsergebnis anhand der Einlaufreihenfolge.

Unterstützung für Brunnenbauprojekt

Viele Mannschaften sind schon Stammgäste beim Teamcup und schätzen die besondere Atmosphäre, auch bei der späteren Siegerehrung auf dem Kurkölner Platz. Gute Tradition beim Olper Teamcup ist es, die Überschüsse der Veranstaltung einem guten Zweck zu spenden. In den letzten Jahren kamen so insgesamt fast 65.000 € Spendensumme zusammen. In diesem Jahr möchte der Skiclub Olpe sein Vereinsmitglied und ehemaligen Triathleten Albert Wolfschläger unterstützen, der sich für einen Brunnenbauprojekt in Afrika einsetzt. „Weltweit haben rund 770 Millionen Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser, was für die betroffenen Menschen dramatische Folgen haben kann“, sagte der Olper zu seiner Spendenaktion. Neben der Teilnahme am Teamcup kann man Albert Wolfschläger bei seiner Aktion natürlich auch direkt finanziell unterstützen. Alle Spendengelder fließen direkt dem Projekt zu. Mehr dazu auf der Internetseite des Olper Teamcups. Dort kann man sich auch noch für den beliebten Mannschaftslauf anmelden. Online-Anmeldungen werden nur noch bis zum 24. Mai möglich sein. Wer den Teamcup noch nicht kennt, erhält dort viele weitere Informationen.

