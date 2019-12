Ottfingen überwintert an der Spitze

Vielleicht lag es auch am diesigen, ungemütlichen Wetter. Jedenfalls war die Brisanz der früheren Jahre im Lokalderby der Fußball-Bezirksliga 5 zwischen dem FC Altenhof und SV Ottfingen nicht zu spüren. Das bessere Ende hatte der SV Ottfingen beim 3:1 (0:0)-Sieg und geht damit als Spitzenreiter in das neue Jahr.

Die SVO-Serie mit sieben siegreichen Spielen hat weiter Bestand. „Wir haben im ersten Durchgang ein Spiel auf Augenhöhe gesehen. Wenn der FC Altenhof seine Möglichkeiten genutzt hätte, wäre es heute schwierig geworden, aber unser Torhüter Gabriel Joos hat uns mit tollen Paraden im Spiel gehalten“, bilanzierte SVO-Trainer Uwe Kipping, „im zweiten Durchgang waren wir besser im Spiel, doch die beiden ersten Tore von uns waren Geschenke“.

Die Mannschaft habe sich ein Lob verdient, betonte Kipping, denn sie war in der zweiten Halbzeit deutlich aktiver. Der SV Ottfingen hatte zwar eine optische Überlegenheit zu verzeichnen, doch fehlte ihm im ersten Durchgang die Durchschlagskraft. Der FC Altenhof machte die Räume eng und so konnte der Ottfinger Mittelfeldantreiber Julian Scheppe seine Offensivabteilung nur selten in Szene setzen.

FCA hat erste große Chance

Ganz im Gegenteil. So war es der frühere Gerlinger Marek Kisek der in der 4. Minute die erste große Gelegenheit hatte, den FC Altenhof in Führung zu bringen, doch er scheiterte an Gabriel Joos, der glänzend parierte.

Fast im Gegenzug hatte Fabian Kolb die große Chance, die Schwarz-Gelben vom Siepen mit 1:0 in Front zu schießen, doch er verzog knapp freistehend. Auf der anderen Seite konnte Jan Wycisk (25.) aus aussichtsreicher Lage den Ottfinger Torhüter Joos nicht bezwingen und der anschließende Kopfball von Hendrik Stahl ging knapp vorbei.

In der zweiten Halbzeit nahm die Partie von Ottfinger Seite deutlich mehr Fahrt auf. Uwe Kipping hatte wohl die richtigen Worte gefunden. So verpasste Luigi Valdio (56.) die sichere SVO-Führung, als er eine präzise Flanke von seinem Bruder Luca am leeren Altenhofer Tor vorbei köpfte. Der für Luigi Valido eingewechselte Patrick Diehl nutzte in der 64. Minute ein Durcheinander in der Altenhofer Hintermannschaft als er am schnellsten reagierte und zur Gästeführung traf.

In der Folgezeit bestimmte weiter der SVO das Spielgeschehen, ging aber mit seinen klaren Torchancen fahrlässig um. Den Schützlingen des Altenhofer Trainers Oliver Mack konnte an Einsatz und hoher Laufbereitschaft keinen Vorwurf machen, aber es fehlte im Gesamtpaket die Qualität. Bei der ersten richtigen Tormöglichkeit der Gastgeber in der zweiten Halbzeit hielt der Ottfinger Keeper Gabriel Joos glänzend gegen den Altenhofer Jakub Bogusz.

Vorentscheidung durch Bastian Arns

Ein Weckruf für die Hausherren. Und in der Tat gab ein abgefälschter Freistoß von Jan-Peter Stein in der 78. Minute zum 1:1-Ausgleich Hoffnungen auf mehr. Bastian Arns aber machte sie zunichte. Der Ottfinger Spieler mit der Nummer vier nutzte einen Fehler in der Altenhofer Abwehr fünf Minuten vor Schluss zum vorentscheidenden 2:1 aus, als er einfach einen Schritt schneller war. Endgültig machte Luca Valdio (90.) mit einem Konter nach einem präzisen Zuspiel von Juian Scheppe mit dem 3:1 den Deckel drauf.

„Wir hatten auf eine Sensation gehofft, aber über die katastrophalen Fehler kann man nur den Kopf schütteln“, resümierte der Altenhofer Trainer Oliver Mack, „die individuelle Klasse des SV Ottfingen hat den Ausschlag gegeben und er ist auch ein verdienter Tabellenführer“.

Tore: 0:1 Diehl (64.), 1:1 Stein (78.), 1:2 Arns (85.), 1:3 Luca Valido (90.). - Schiedsrichterin: Judith Hacker (Hünsborn).