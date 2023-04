Paukenschlag des SV Oberelspe gegen den SV Rahrbachtal

Kreis Olpe. Abstiegsgefährdeter Fußball-A-Kreisligist schlägt im Aufsteigerduell den Tabellenzweiten mit 6:2.

Überraschend deutlich kam der SV Rahrbachtal, Tabellenzweiter der Fußball-Kreislliga A, beim abstiegsbedrohten SV Oberelspe unter die Räder. Spitzenreiter Kirchveischede/Bonzel konnte dies nur teilweise nutzen.

RW Lennestadt/Grevenbrück - SG Kirchveischede/Bonzel 0:0. Jens Kurzenacker, Sprecher von RW Lennestadt: „Das war eine gute geschlossene Mannschaftsleistung von uns.“ In einem umkämpften Derby hatten die Gastgeber in der zweiten Hälfte ihre besten Möglichkeiten. Zwei klare Torchancen konnten die Rot-Weißen allerdings nicht zur Führung verwerten, im Endeffekt war es ein gerechtes 0:0.“

SV Oberelspe - SV Rahrbachtal 6:2 (3:1). Mit einem souveränen 6:2-Heimerfolg gegen den SV Rahrbachtal hat sich der SV Oberelspe etwas Luft im Tabellenkeller verschafft. Thorsten Hermes, Sprecher des SV Oberelspe war zufrieden: „Wir haben drei Punkte geholt, die so nicht zu erwarten waren.“ Von Beginn an setzte Oberelspe den Tabellen Dritten unter Druck und belohnte sich durch Adrian Schulte (12., 70.), Peter Arens (21.), Martin Schumacher (40.), Benedikt Höniger (59.) und Alexander Basulin (79.) mit einem Heimsieg. Bei den Gästen waren Venhar Bivolaku (22.) und Steven Weiskirch (75.) erfolgreich. Thorsten Hermes stellte fest: „Eine überragende Leistung von uns und auch in der Höhe absolut verdient. Bei konsequenter Chancenverwertung hätte der Sieg auch höher ausfallen können.“

SV Dahl/Friedrichsthal - RW Ostentrop/Schönholthausen 3:0 (3:0). Der SV Dahl/Friedrichsthal bleibt nach dem 3:0-Sieg ärgster Verfolger von Tabellenführer SG Kirchveischede/Bonzel. Die Elf von Michael Kügler nutzte die Ausrutscher von den Mitkonkurrenten Kirchveischede und Rahrbachtal. Durch die Treffer von Christian Schneider (5.), Konstantinos Manis (37.) und Tom Furchtbar (40.,per Strafstoß) feierte der SVDF einen ungefährdeten 3:0-Heimsieg und mischt im Aufstiegskampf mit.

FC Lennestadt II - SV Eintracht Kleusheim 2:1 (1:0). Durch einen 2:1-Sieg gegen den SV Eintracht Kleusheim zählt die Lennestädter Reserve weiter zu den Aufstiegsaspiranten. Erik Hammerschmidt (16.) und Timo Grobbel (82.) führten die Gastgeber mit ihren Toren zum Sieg. Den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich der Gäste erzielte in der 51. Minute Martin Pflüger.

FC Möllmicke - SG Hützemert/Schreibershof 4:2 (2:2). Drei wichtige Punkte fuhr der FC Möllmicke durch Erol Suntic (5.), Hendrik Koch (10.), Tunc Adigüzel (68.) und Andre Kamp (90. per Eigentor) ein.Für die Gäste trafen Philipp Glasbrenner (8.) und Andre Kamp (45.+4) ins gegnerische Gehäuse.

TuS Lenhausen - SG Finnentrop/Bamenohl II 1:1 (0:1). Die schnelle Führung der Gäste durch Kevin Cavallaro-Schöttler (1.) glich Alen Kandic (54., Eigentor) zum 1:1 aus.

SV Heggen - FC Langenei/Kickenbach 0:2 (0:0). Auch der SV Heggen konnte die beeindruckende Siegesserie des FC Langenei/Kickenbach nicht stoppen. Fabian Skorek (60.) und Patrick Dobbener (82.) sorgten für den 2:0-Enstand.

RW Hünsborn II - GW Elben 0:5 (0:2). Dominik Zimmermann (17. per Strafstoß, 60.), Tobias Stevens (26.) und Yannik Bieker (67., 84.) trafen im Wendschen Derby.

