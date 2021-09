Bigge-Skater in Berlin, von links: Peter Wilmes, Jörg Grewe, Stephan Drüeke, Uli Rauchheld und Uli Schmidt,

Inline-Marathon Peter Wilmes ist bester Bigge-Skater in Berlin

Berlin. Im Rahmen des 47. Berliner Marathonlaufes fand auch der 24. Berliner Inlinemarathon statt.

Von den über 3000 gemeldeten Teilnehmern erreichten nur 1400 das Zeitlimit von 2:30 Stunden Darunter alle fünf gestarteten Bigge-Skater die zum größten Teil hervorragende Leistungen erbrachten. Das gemeinsame Training im Laufe des Jahres hatte sich gelohnt.

Bester Bigge-Skater war der bereits 67-jährige Peter Wilmes (Wenden) der mit 1:24:32 Stunden einen hervor-ragenden 281. Platz belegte: In der M 60 bedeutet dies Platz 28. Platz 382. In der M50 Platz 146. mit 1:32:05 Stunden erreichte Uli Schmidt aus Attendorn. Platz 431 in der M 40 Platz 93 mit 1:33:05 Stunden Jörg Grewe (Bamenohl), Platz 731 (M50 Platz 262. mit 1:46:12 Stunden) Stephan Drüeke (Neuenrade) und auf Platz 1064 (M70 Platz 43. mit 1:59:35 Stunden) kam Uli Rauchheld aus Bilstein.