Pfingstturnier des VSV Wenden: 3000-Euro-Bike zu gewinnen

Wenden. Endlich ist es wieder so weit. Der VSV Wenden richtet in Kooperation mit der Autogalerie Köhler erneut ein Pfingstturnier aus.

Am Pfingstsonntag, 5. Juni, treffen sich alle teilnehmenden Mannschaften - Hobbyclubs, Betriebsmannschaften und örtliche Vereine - auf der Sportanlage des VSV Wenden in Schönau. Für Essen und Trinken ist den ganzen Tag gesorgt. So ist das Turnier auch ein interessantes Ziel für Wanderer und Radler, die den Feiertag für einen Ausflug in die Natur nutzen und einen Abstecher auf den Schönauer „Nocken“ machen wollen. Alle Freunde des Fußballs, aber auch dieje-nigen, die vielleicht nicht so viel mit Fußball zu tun haben, sind an diesem Tag herzlich willkommen.

Besondere Verlosung

Jede Mannschaft besteht aus fünf Feldspielern und einem Torwart. Die Anzahl der Ersatzspieler ist unbegrenzt. Das Mindestalter der Spielerinnen und Spieler ist auf 14 Jahre festgelegt. Weitere Informationen, wie Turnierbeginn, Spielmodus und Gruppeneinteilung, richten sich nach der Anzahl der teilnehmenden Mannschaften. Die Turnierunterlagen und die weitergehenden Informationen werden jeder interessierten/teilnehmenden Mannschaft rechtzeitig zugesandt.

Das Pfingstturnier bietet in diesem Jahr darüber hinaus eine besondere Verlosung. Neben vielen tollen Geld- und Sachpreisen, unter anderem einen Geldpreis über 300 Euro, einen Reisegutschein im Wert von 100 Euro und vielem mehr, ist der Hauptgewinn ein E-Bike KTM von Macina im Wert von über 3000 Euro. „An dieser Stelle vielen Dank an Fahrrad Feldmann für diese überaus großzügige Spende“, freut sich Caterina Breuer vom Ressort Marketing. Die Lose können bei den Heimspielen gekauft werden. Außerdem sind sie bei allen Vorstandsmitgliedern, Spielern und weiteren Stellen erhältlich.

„Daher meldet Eure Mannschaft gerne ab sofort an“, so der Aufruf von Marius Zeppenfeld vom Ressort Geschäftsführung, „alle interessierten Hobbykicker können bei diesem Kleinfeldturnier mitmachen.“ Zur besseren Planung wird um Anmeldung bis zum 30. Mai gebeten unter der Adresse info@vsv-wenden.de. Bei Fragen steht der VSV Wenden telefonisch unter 0163-3056092 zur Verfügung.

Weitere Informationen sind unter https://www.vsv-wenden.de/Pfingstturnier2022 zu finden.

