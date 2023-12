Pokal-Hammer der JSG Dünschede/Helden/Grevenbrück

Helden Riesenjubel bei den C-Juniorenfußballern: Mit 2:0 besiegten sie den Landesligisten TuS Hiltrup und stehen in der nächsten Westfalenpokal-Runde.

Das Team von Markus Prawitt und André Springob triumphierte vor knapp 200 Zuschauern in der Heldener FSV-Arena über den zwei Klsassen höher spielenden Gast. Beide Tore erzielte Samba Kourouma.

Trotz des Unterschieds von zwei Ligen gestaltete die JSG das Spiel von Beginn an offen. In einer Partie, die lange chancenarm blieb, musste Schlussmann Justus Ohm nach zwanzig Minuten erstmals eingreifen und rettete außerhalb des Strafraums gegen den durchgestarteten TuS-Stürmer (22.). Auf der anderen Seite verzeichnete Demsal Cakar nach einer starken Einzelaktion die erste Gelegenheit für die Gastgeber (25.).

Im zweiten Durchgang kam Dünschede/Helden/Grevenbrück häufiger in Abschlussaktionen und belohnte sich in der 42. Minute. Samba Kourouma setzte sich stark gegen die TuS-Defensive durch und verwandelte souverän zur mittlerweile verdienten Führung. Zehn Minuten vor dem Ende war es wieder Kourouma, der zunächst im Strafraum eine gute Chance vergab, aber nachsetzte und zum vorentscheidenden 2:0 traf. Die Gäste aus dem Münsterland wurden im Anschluss zwar wieder aktiver, kamen aber nicht mehr zum Anschluss – die Überraschung war perfekt.

Entsprechend stolz zeigten sich die Trainer Markus Prawitt und André Springob. „Ein ganz großes Lob an die Jungs! Das war die Krönung einer herausragenden Hinrunde. Wir sind ein verdienter Sieger und freuen uns jetzt in der nächsten Runde auf RW Lüdenscheid“, jubelte Springob. Auf den Sieger wartet ein echtes Highlight, er trifft in Runde vier auf den VfL Bochum. Vor einigen Wochen traf die JSG Dünschede/Helden/Grevenbrück bereits in einem Testspiel auf Lüdenscheid. Damals gewann Rot-Weiß in einem offenen Spiel knapp mit 2:1. Springob: „Uns erwartet wieder ein starker Gegner. Aber verstecken müssen wir uns vor keinem.“

JSG Dünschede/Helden/Grevenbrück: Ohm – Gabriel (68. Lammersmann), Epe (70+1. Weich), Hunold, Cakar (70. Otte) – Treude, Afragola – Schnepper, Sondermann (70+1. Springob), Kourouma – Braun (65. Jaworski)

