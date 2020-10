Pokal verrückt: SV 04 Attendorn gewinnt in Rothemühle 13:12

Rothemühle. „Es spricht für die Moral meiner Mannschaft, dass sie einen 1:3- Rückstand noch aufholte, aber Elfmeterschießen ist immer Glücksache“, bilanzierte der Attendorner Trainer Ralf Sonnenberg. SVR-Kapitän Sebastian Kraft verschoss den letzten Elfer für die Platzherren und Martin Mucha machte mit seinem verwandelten Elfer alles klar.

Nach neunzig Minuten hatte es 3:3 gestanden. Andreas Spies (8.) brachte Rothemühle mit 1:0 in Front. Nick Heimes (30.) nutzte eine Unaufmerksamkeit zum 1:1Halbzeitstand.

Nach der Pause übernahm Rothemühle das Kommando, Torjäger Moritz Schweitzer (52. und 67.) erhöhte per Doppelpack auf 3:1. Ebenfalls per Doppelpack glich Vedat Vural (67. und 80.) zum 3:2 und 3:3 aus. „Es war Pech, das unser Tor in der 90. Minute von Steffen Schuchert zum 4:3 nicht gegeben wurde“, so der SVR-Coach Daniel Morillo.

FSV Helden - SC LWL 05 0:5 (0:0). Bis zum Halbzeitpfiff hielten die erneut stark ersatzgeschwächten Gastgeber gegen den zwei Klassen höher spielenden Favoriten das torlose Unentschieden. In der zweiten Halbzeit setzte sich der Sportclub aber klar durch. Luca Uwe Herrmann brachte LWL per Strafstoß mit 1:0 (49.) in Führung und erhöhte neun Minuten später auf 2:0.

Rüenauver hält Elfer

Helden gelang keine Entlastung mehr, so dass der Bezirksligist drei weitere Tore durch Nils Stahlhacke (78.), Luca Martin Innerhofer (82.) und Phil Langer (89.) zum 5:0-Endstand erzielte. FSV-Schlussmann Luis Rüenauver hielt noch einen von zwei laut Heldens verletztem Spielertrainer Ronny Stosik „unberechtigten Elfmetern“. Mit Kapitän David Doblun und Louis Bogdanski drohen zwei weitere Verletzte beim B-Kreisligisten. Stosik: „Wir gehen auf dem Zahnfleisch.“







Donnerstag, 22. Oktober

SF Möllmicke - SV Ottfingen

SG LOK - FC Finnentrop

FC Olpe 2019 - Serkenr./Fretter

RSV Listertal - FC Lennestadt

Langenei/Kickenb. - SpVg Olpe

Oberelspe - Wenden (alle 19 Uhr).

Die Spiele Rot-Weiß Lennestadt gegen VfR Rüblinghausen und Brachthausen/Wirme gegen SG Hützemert/Schreibershof wurden abgesetzt.