Rahrbachtal Erster nach 5:0 über Kirchveischede/Bonzel

Kreis Olpe. „Fliegender Wechsel“ an der Spitze der Fußball-Kreisliga A. Finnentrop/Bamenohl II dreht Partie bei LWL II von 0:2 auf 4:3 und bleibt im Rennen

„Wenn uns das jemand vor dem Spiel gesagt hätte, es hätte keiner geglaubt.“ Verständlich der Kommentar von Hartmut Mönig, dem Sprecher des SV Rahrbachtal. Der stürzte mit einem 5:0-Sieg den Tabellenführer SG Kirchveischede/Bonzel und setzte sich am 21. Spieltag selbst an die Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga A. Zu Beginn sah es danach nicht aus, da verlief das Topspiel ausgeglichen, sogar mit leichten Vorteilen für die Gäste. Doch über die brach das Unheil in der 34. Minute erstmals über die Gäste herein. Da ging der SV Rahrbachtal durch Philipp Scheppe mit 1:0 in Führung. Jetzt agierten die Gastgeber schneller, waren griffiger und nutzten ihre Chancen. Baran Turhan erhöhte in der 41. Minute aus 25 Metern in den Winkel auf 2:0. Philipp Scheppe (43.) und Moritz Färber (45.) erhöhten vor der Pause auf 4:0.

Im zweiten Durchgang erspielten sich die Mannschaft von Venhar Bivolaku weitere gute Chancen, um die Führung weiter auszubauen. Hartmut Mönig: „Der Gegner hätte sich über ein 6:0 oder 7:0 nicht beschweren dürfen.“ Doch einen hatten die Rahrbachtaler noch: Eine weitere Chance nutzte in der 58. Minute Steven Weiskirch zum 5:0-Endstand, kurz vor Schluss verpassten die Veischedetaler den Ehrentreffer mit einem Pfostenschuss.

SC LWL 05 II - SG Finnentrop/Bamenohl II 3:4 (2:3). Eine 2:0-Führung durch Nico Jeschke (5.) und Fabian Schulz (14.). gab die Reserve des SC LWL noch aus der Hand. Die Gäste drehten die Partie durch Thomas Hellweg (33.), Alexander Wulf (39.), Pascal Bönninghoff (44.) und Noah Heuel (49.)in ein 4:2. Für den SC LWL erzielte Kevin Pachutzki (59.) das 3:4.

FC Möllmicke - SV Heggen 1:1 (0:0). Nico Stettner besorgte in der 52. Minute die 1:0-Führung für den FC Möllmicke, den Ausgleich für den SV Heggen markierte Frederik Overkamp (61.) per Eigentor.

GW Elben - SV Dahl/Friedrichsthal 1:0 (0:0). Elben feierte den dritten Sieg in Folge. Nach torloser erster Hälfte erzielte Tobias Stevens in der 70. Minute das goldene Tor.

SG Hützemert/Schreibershof - TuS Lenhausen 0:2 (0:1). Ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf setzte der TuS Lenhausen. Die Tore von Patrick Theis (5.) und Marcel Netten (51.) bescherten dem TuS drei wichtige Punkte.

FC Langenei/Kickenbach - RW Lennestadt 1:0 (0:0). Ein verwandelter Foulelfmeter von Moritz Dommes zum 1:0 sorgte in der 71. Minute für die Entscheidung.

Eintracht Kleusheim - RW Ostentrop/Schönholthausen 5:0 (0:0). Gegen Kleusheim konnten die Gäste die erste Hälfte noch offen gestalten, nach der Pause nutzten die Hausherren durch Emre Ünver (46.), Heiko Sondermann (66.), Max Westhoff (78.), Samed Kir (81. per Strafstoß) und Kubilay Bellikli (90.) ihre Chancen zum 5:0.

