Ralf Behle bleibt der SG Finnentrop/Bamenohl treu

Finnentrop/Bamenohl. Erfolgstrainer, der die SG von der Landesliga- in die Oberliga führte, geht im Sommer 2022 in seine siebte Saison.

Bereits vor den letzten beiden Partien gegen Paderborn und Haltern hatte Ralf Behle das Bestreben nach einer weiteren Zusammenarbeit mit der SG Finnentrop/Bamenohl angedeutet. Nun ist es auch offiziell Gewissheit: Ralf Behle bleibt Trainer der SG Finnentrop/Bamenohl. Auch sein Spielender Co-Trainer Phillip Hennes bleibt der SG erhalten und geht in sein drittes Jahr im Trainerteam.

„Nach guten und konstruktiven Gesprächen über die bisherigen Oberligaspiele und die weitere Ausrichtung der SG, kam man schnell zu dem Entschluss, die erfolgreiche Arbeit fortzusetzen“, so Simomn Machula, der Sportliche Leiter der SG in seiner Pressemitteilung.

In der Oberliga angekommen

Ralf Behle geht bereits in sein siebte Jahr als Cheftrainer des heimischen Oberligisten. Der 47-Jährige Kirchhundemer führte die SG von der Landesliga bis in die Oberliga.

„Nach einer ersten Anpassungsphase in der letzten Spielzeit, musste diese Phase auch in der diesjährigen Saison durchlebt werden. Grund dafür war die lange Fußballfreie Zeit, die neue Liga und die Einbindung von Neuzugängen aus zwei Jahren“, so Machula.

Es sei ein schwieriger Saisonstart gewesen, wo sich das Team in den ersten Spielen schwer getan habe. Aber so Machula: „Nachdem die Mannschaft aber die Zeit hatte, kontinuierlich zu trainieren, kann man erkennen, dass man in der Oberliga angekommen ist. Eine Entwicklung, die man sich erarbeitet hat und die nur durch ein funktionierendes Trainerteam und eine intakte Mannschaft möglich ist.“

Die Kontinuität sei sicher ein wichtiger Grundstein für die außergewöhnliche Entwicklung der SG. „Und diese wollen wir weiter fortsetzen. Es zeigt aber auch das Vertrauen in Ralf sowie in sein komplettes Trainerteam. Wir hoffen auch in Zukunft, den Weg der bestmöglichen Entwicklung weiterzugehen“, so Simon Machula.

Aber nicht nur die Entwicklung auf dem Platz gehe weiter, sondern auch die Arbeit im Trainerteam um Ralf Behle werde kontinuierlich verbessert und angepasst. Machula lobt seinen Cheftrainer: „Wenn man über so eine lange Zeit mit einer Mannschaft arbeitet, müssen immer wieder neue Impulse gesetzt werden. Ralf plant seine Trainingseinheit so akribisch, dass es in den Jahren nicht eine doppelte Trainingseinheit gab. Das ist beachtlich.“ Außerdem habe sich das Trainerteam stetig erweitert. Machula: „Ralf arbeitet neben den Co-Trainern Phillip Hennes und Marius Hilleke und Torwarttrainer Henning Vogt, mit Julian Heisterkamp als Athletik- und Ralf Strotmann als Individualtrainer zusammen.“

Großteil des Kaders bleibt

Die erste Erfolgsmeldung gibt es auch aus dem Trainerteam. Co-Trainer Phillip Hennes hat seine Zusage für die Saison 2022/23 gegeben. Machula: „Für Ralf und Phillip war es wichtig, die gute und vertrauensvolle Arbeit gemeinsam fortzusetzen. Auch die Spielergespräche wurden in den vergangenen Tagen geführt. Und das mit Erfolg. Der Großteil des Kaders hat bereits seine Zusage gegeben. Somit man kann sich schon jetzt auf eine gut aufgestellte SG in der Saison 2022/23 freuen.“

