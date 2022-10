Ralf Behle stellt nach 1:4-Niederlage die Mentalitätsfrage

Finnentrop/Bamenohl. Ralf Behle, Trainer des Oberligisten Finnentrop/Bamenohl, ist vom Auftritt seiner Mannschaft in Gievenbeck maßlos enttäuscht: „Das kotzt mich an.“

Eine Woche nach dem tollen 2:1-Heimsieg über den FC Gütersloh gab es eine herbe Ernüchterung für Fußball-Oberligist SG Finnentrop/Bamenohl. Die Mannschaft von Trainer Ralf Behle kassierte beim 1. FC Gievenbeck eine bittere 1:4 (0:1)-Niederlage.

Ralf Behle war vom Auftritt seiner Mannschaft bitter enttäuscht. „Das war einfach nur Schrott und kotzt mich an. Wir hatten einen klaren Spielplan, der aber nicht eingehalten wurde. Wenn einige nach dem 2:1-Sieg gegen Gütersloh glauben, sie seien die Superstars und dass sie spielen können, was sie wollen, dann werden sie sich wundern. Dass wir auswärts und zuhause so unterschiedlich auftreten, ist eine Mentalitätsfrage. In dieser Woche wird es eine klare Ansprache geben“, kündigte Ralf Behle an.

Bereits nach 13 Minuten lagen die Gäste durch einen Foulelfmeter von Nils Heubrock mit 0:1 hinten. „In der Phase waren wir überhaupt nicht auf dem Platz. Die Situation, die zum Elfmeter führte, hätten wir längst klaren müssen“, ärgerte sich Ralf Behle.

Freude über 1:1 währt nur kurz

Danach wurde die SG stärker und hatte Ausgleichschancen durch Hasan Dogrusöz (35.) und Phillip Hennes (42.). Das 1:1 gelang aber Nicolas Herrmann in der 49. Minute. Die Freude darüber währte aber nur vier Minuten. Da erzielte Luis Martin das 2:1. „Das war für uns der Genickbruch. Danach machen wir einfach zu viele individuelle Fehler“, echauffierte sich Ralf Behle. Das nutzten die Gastgeber aus. Luis Martin (74.) und Frederick Schulte schraubten das Ergebnis in der Schlussphase noch auf 1:4.

Das nächste Spiel bestreitet die SG Finnentrop/Bamenohl übrigens am Sonntag (15.30 Uhr) zuhause gegen den Zweiten Westfalia Rhynern. Wie Ralf Behle mitteilte, wird das für Mittwoch geplante Pokalspiel beim VSV Wenden auf den 16. November verschoben.

SG Finnentrop/Bamenohl: Shaqiri, Humberg, Pflüger, Meyer, Kümhof, Phillip Hennes, Dogrusöz, Camprobin, Stange, Werlein, Herrmann (56. Thöne).

