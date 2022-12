Ralf Rademacher: Wahnsinns-Spiel von Gabriel Clemens

Kirchhundem-Benolpe. Ralf Rademacher, Geschäftsführer von McDart, drückt nicht nur Gabriel Clemens bei WM in London die Daumen.

Was für ein nervenaufreibende Krimi. Mit einem 4:3-Sieg über Jim Williams - und das sogar nach Abwehr eines „Matchdarts“, zog Gabriel Clemens am Dienstagabend bei den Darts-Weltmeisterschaften im Ally Pally in London ins Achtelfinale ein. Wir sprachen mit Ralf Rademacher aus Kirchhundem-Benolpe, Geschäftsführer von McDart, dem größten Online-Händler für Dart-Artikel in Deutschland mit Sitz in Rahrbach, wie er die WM bisher erlebt hat und wie sich der Darts-Sport im Allgemeinen und für ihn persönlich in den letzten Jahren - vor allem seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie - entwickelt hat.



Herr Rademacher, bis kommenden Dienstag läuft noch die Darts-WM in London. Wie sehr fiebern Sie mit?

Ralf Rademacher: Natürlich, wie jedes Jahr ab der ersten Sekunde am 15. Dezember.



Wie viele Stunden verbringen Sie vor dem Fernsehen, um die Ereignisse aus London zu sehen?

Circa vier Stunden am Tag.



Wo und wie haben Sie den Krimi zwischen Gabriel Clemens und Jim Williams am Dienstagabend erlebt?

Zuhause habe ich mit meinem Vater mitgezittert. Welch ein Wahnsinns-Spiel mit einem Bulls Eye Finish!

Wie sehen Sie die Chancen von Gabriel Clemens im Viertelfinale?

Ich denke, das wird eben solch ein Krimi. Ich schätze Danny Noppert etwas stärker als Soutar ein und erwarte ihn als Gegner. Dort zählt dann vermutlich die bessere Quote aufs Doppel.

Wie ist das Niveau der WM in diesem Jahr?

Ohne mich mit den Statistiken beschäftigt zu haben, denke ich, das Niveau ist extrem gut. Es kommen so viele neue Top-Spieler nach, siehe Josh Rock, Danny Noppert, Jim Williams. Und auch Martin Schindler meldet sich eindrucksvoll zurück.

Wer ist Ihr Favorit auf den Weltmeister-Titel?

Ich tippe auf Joe Cullen, aber da spielt vielleicht auch die Sympathie eine große Rolle.

Fliegen Sie selbst noch zur WM nach London?

Nein, wie eigentlich jedes Jahr haben wir sehr viel Arbeit, auch über die Weihnachts-Feiertage und die Tage danach.

Wie war denn das Weihnachtsgeschäft?

Im Online Shop minimal verhaltener als im letzten Jahr. Stationär in Siegen übersteigt es unsere Erwartungen bei Weitem.

Mal weg von der Weltmeisterschaft. Wie hat sich die Darts-Szene in den letzten Jahren im heimischen Raum entwickelt?

Die Szene, welche in Ligen spielt, findet sich gerade wieder. Hier gibt es sicher noch zehn bis 15 Prozent Spieler und Teams, welche noch fehlen oder auf der Suche nach einer neuen Spielstätte sind, weil manche Gaststätten die Pandemie nicht wirklich überstanden haben.

Welche Auswirkungen für den Darts-Sport gab es durch Corona?

Dies hat die „Zuhause-Spieler“-Szene ins Unermessliche wachsen lassen, dem Liga- und Turnier-System aber leider auch stark geschadet. Ich denke, es braucht noch ein Jahr, bis wir auf dem Niveau von Anfang 2020 sind.

Wie lief es bei Ihnen persönlich bzw. in Ihrer Firma in den letzten Jahren?

Wir haben in 2020 unsere Umsätze nahezu verdoppelt, konnten dies in 2021 halten. In 2022 kommt aber die erwartete Beruhigung des Geschäfts um circa zehn Prozent. Hiermit sind wir mehr als zufrieden. Wir haben in der Pandemie-Zeit vier neue Mitarbeiter eingestellt und können diese auch weiter halten.

Sie haben es schon kurz erwähnt: Seit ein paar Wochen haben Sie einen Shop in der Siegener City-Galerie. Wie kamen Sie zu der dazu?

Ich habe vor zwei Jahren, den Pop Up Store von Toyota Keller in der City Galerie Siegen gesehen, bei einem Beitrag im Einzelhandelsausschuss der IHK Siegen, stellte Herr Keller die Idee vor. Ich hatte die Gelegenheit, mir das von ihm noch im Einzelnen erklären zu lassen. Dies hörte sich sehr interessant und übertragbar auf unsere Branche an. So nahm ich dann Kontakt zum Management der City Galerie auf, zustande kam dann ein Vertrag für den Verkauf vom 1. Dezember 2022 bis 16. Januar 2023. Da wir personell im Versand keine Arbeitskräfte abstellen können, haben wir eine Mitarbeiterin eingestellt, und sind eine Kooperation mit Florian Wiegand, vom Dartershop Dillenburg - einer unserer besten Kunden - eingegangen, der hier als Filialleiter fungiert und auch weiteres Personal zur Verfügung stellt. Ich selbst bin auch zwei Tage die Woche dort im Einsatz.

Wie viele Angestellte haben Sie in Rahrbach und Siegen?

In Rahrbach sind nun 17 Mitarbeiter beschäftigt und in Siegen, durch die Kooperation, vier.

Wollen Sie noch weiter expandieren?

Wir suchen einen Standort in Bereich Siegen, mit bis zu 300 Quadratmeter, um hier einen ständigen Shop einzurichten.

Wann und wo finden das nächste größere Event im Kreis Olpe statt?

Im Sommer gibt es bei uns wieder den Tag der offenen Tür, bei dem sicher auch einige Dartsgrößen vor Ort sind.

