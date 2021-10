Reitturnier: Viele Platzierungen für den RV Attendorn Askay

Attendorn. Beim Heimturnier errang der Reitverein Attendorn Askay zahlreiche Platzierungen in verschiedenen Prüfungen.

Nachdem das Turnier 2020 aufgrund der Corona Pandemie ausfallen musste, konnte der Attendorner Reitverein diesmal mit Unterstützung von vielen Sponsoren und Helfern wieder ein Reitturnier durchführen.

Insgesamt fanden sieben Prüfungen mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad statt. In einer Dressurpferdeprüfung der Klasse A, konnte Paulina Hoffmann sich mit ihrer Stute „Fürstin Tamina“ den vierten Platz sichern.

Celina Schmidt an der Spitze

In der darauffolgende Dressurreiter A setzte sich Celina Schmidt mit „Shaggaluga T“ an die Spitze, Pia Bettig belegte mit „Brantops Golden Eye“ Platz drei, Anna Hilgers sichert sich mit „Braveheart“ den vierten Platz. Frederike Bettig erreichte mit „Sir Frederic“ in der A** Dressur Platz zwei, in der Dressurreiter L belegte sie mit ihrem Wallach den dritten Platz.

Danach fanden die Wettbewerbe für den Nachwuchs statt. Paulina Koschig erzielte mit „Cha- Charello“ im Dressurreiterwettbewerb Platz zwei, ihre Schwester Lisann im Führzügelwettbewerb ebenfalls den zweiten Platz. Platz drei belegt hier Lara Marie Seyfert mit „Funny“ und Anna Lina Grote mit „Wanja“. Im Dressurreiterwettbewerb sicherte sich Lina Siepe den fünften Platz, ebenfalls mit „Funny“.