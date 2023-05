Rettung des FC Lennestadt ist nichts für schwache Nerven

Meinerzhagen/Lennestadt. 5:3-Sieg: FC Lennestadt rettet sich auf dramatische Weise in der Fußball-Westfalenliga.

Der FC Lennestadt spielt auch in der kommenden Saison in der Fußball-Westfalenliga. Am vorletzten Spieltag sicherte sich das Team des scheidenden Trainers Jan Hüttemann den Klassenerhalt durch einen 5:3 (4:1)-Sieg beim RSV Meinerzhagen.

Aber die Gäste mussten trotz einer klaren Halbzeitführung und Überzahl ab der 53. Minute in der Schlussphase um den Dreier zittern. „Das war nichts für schwache Nerven“, atmete Lennestadts Vorsitzender Andreas Eickelmann nach dem Schlusspfiff durch.

Jan Hüttemann sichtlich bewegt

Seinem (Noch)-Trainer Jan Hüttemann standen nach dem feststehenden Klassenerhalt die Tränen in den Augen. „Das bedeutet mir sehr viel“, sagte der zum SV Hüsten wechselnde Übungsleiter sichtlich bewegt. „Für Jan freut es mich besonders“, blickte Eickelmann auf nicht einfache Wochen zurück, als die Verantwortlichen von der Hüttemann-Entscheidung, nicht zu verlängern, überrascht wurden. Aber das ist für Eickelmann und Co. kein Thema mehr.

Diskussionen, die Hüttemann-Mission vorzeitig zu beenden, habe es nicht gegeben. „Wir ziehen das gemeinsam bis zum Schluss durch“, betonte Andreas Eickelmann. Die Belohnung, am Trainer festzuhalten, folgte in den letzten Wochen. Mit der Krönung in Meinerzhagen. „Das ist der FC Lennestadt: Einsatz und Herzblut, das Umfeld ist unbeschreiblich. Ich bin unfassbar stolz auf das Trainerteam und die Mannschaft. Wir haben viele Nackenschläge weggesteckt“, fasste Kapitän und Torhüter Kevin Schulte seine Emotionen zusammen.

Denn der FC Lennestadt kann Drama. Das bewies die junge Elf auch beim Tabellenvierten. Zwei Mal hatte der schnelle Bernie Lennemann in den ersten vier Minuten freistehend die Führung auf dem Fuß. Auf der Gästebank raufte sich nicht nur Trainer Hüttemann die Haare. Auf der anderen Seite rettete Keeper Schulte glänzend gegen Alessandro Tomasello. Aller guten Dinge sind drei, dachte sich Florian Friedrichs und schloss den dritten Konter mit dem 1:0 (14.) ab. Zwei Minuten später glich Ahmed Azirar aus. Dann traf RSV-Kapitän Nik Kunkel per Freistoß den Pfosten.

Drei blitzschnell vorgetragene Konter führten zur scheinbar sicheren 4:1-Pausenführung. Erst verwandelte Friedrichs einen an Lennemann verschuldeten Foulelfmeter zum 1:2 (38.). Anschließend ließ sich Bernie Lennemann nicht auf dem Weg zum 3:1 (41.) und 4:1 (44.) stoppen. Der Klassenerhalt schien in greifbarer Nähe, auch weil die Ergebnisse der Konkurrenz stimmten.In der 53. Minute sprach endgültig alles für den FC Lennestadt. Nach einem Foul von Kunkel an Samuel Eickelmann schickte Schiedsrichter Dr. Hüseyin Sahin den Spielführer mit „Knallrot“ vom Platz. Aber in Überzahl wirkten die Gäste wie paralysiert und kamen kaum noch in die gegnerische Hälfte. Meinerzhagen witterte Morgenluft und verkürzte durch Tore von Azirar (72.) und Tomasello (86.) auf 3:4 und stand dicht vor dem Ausgleich. Doch in der Nachspielzeit vollendete Florian Friedrichs mit dem letzten Sprit im Tank den einzigen gefährlichen Gästeangriff in Halbzeit zwei zum 5:3-Sieg. Danach ließ sich der Spielertrainer völlig platt auswechseln und dann feiern.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe