Rhönrad: Luisa Pohl lässt 30 Konkurrenten hinter sich

Finnentrop/Bestwig. Die Rhönradturnerinnen und -Turner des ESV Finnentrop sahnten beim 1. Kaderpokal in Bestwig kräftig ab.

Mit insgesamt 250 Starts war der Tag sehr lang, doch die Athletinnen und Athleten hielten die Konzentration aufrecht und sicherten sich Altersklassen übergreifend insgesamt neun Treppchenplätze.

Luisa Pohl setzte sich sowohl in Gerade als auch in Sprung durch und ließ jeweils über 30 andere Turnerinnen und Turner hinter sich. Lara Bakacak fand sich mit einer sauber geturnten Kür auf Platz dicht hinter ihrer Vereinskollegin auf Platz drei wieder. Elia Kammerer sicherte sich in Gerade Platz eins und in Spirale Platz zwei, während Hannah Mauser im Zweikampf durch eine sauber geturnte Kür im Zweikampf einen dritten Platz erreichte.

Carla Kammerer konnte ihre Kür ebenfalls fehlerfrei turnen und hat damit Platz zwei belegt. Noelle Börner überzeugte erneut sowohl in Gerade als auch in Spirale mit ihrer Kür und landete wohlverdient auf Platz zwei beziehungsweise eins.

Jetzt geht’s zum Ruhrpottpokal

Einige andere Turnerinnen erwischten einen weniger guten Tag und konnten das schlummernde Potenzial nicht abrufen. Nichtsdestotrotz blickt der ESV auf eine sehr erfolgreiche Teilnahme am Kaderpokal zurück, bedenkt man die wie immer starke Konkurrenz, insbesondere aus Brilon und Bestwig.

Jetzt haben die Jungen, Mädchen und jungen Damen drei Monate Zeit, um sich intensiv auf den bevorstehenden Ruhrpottpokal in Dortmund vorzubereiten.

