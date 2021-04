Rogier Wassen, Olpe, lädt zu Turnier der ATP-Challenger-Tour

Kreis Olpe/Lüdenscheid. Er redet nicht nur, er macht auch. Rogier Wassen, Ex-Tennisprofi aus Olpe, lädt vom 14. bis 22. August zu einem außergewöhnlichen Sport-Event.

Es wird sicherlich auch Fans aus dem Kreis Olpe nach Lüdenscheid locken: Die Sauerland Open, ein Bestandteil der ATP Challenger Tour. In der Hierarchie der Tenniswelt steht diese Tour direkt hinter den Grand Slam- und ATP-Turnieren an dritter Stelle. Deutschlandweit gibt es nur sieben dieser Turniere.

Wassen, der sowohl Veranstalter als auch Turnierdirektor ist, hofft auf namhafte Teilnehmer und Weltklasse-Tennis. Das Turnier, nach seinem Hauptsponsor „Platzmann“ benannt, ist mit 50.000 Euro dotiert, der Sieger erhält 80 ATP-Punkte.

Veranstalter ist Rogier Wassen und seine Sport Events Sauerland, eine GmbH, die er eigens für dieses Ereignis gegründet hatte. Gastgeber ist der Lüdenscheider Tennisverein von 1899 auf seiner Anlage, er wird mit ehrenamtlichen Helfern bereit stehen. Dazu ist die Eventfabrik Südwestfalen mit der Planung und Umsetzung des Ereignisses betraut.

Promi-Duell Pocher gegen Keller

Ein Promi-Doppel spielen Oliver Pocher und „Landarzt“ Mark Keller am 22. August. Die Organisatoren haben, weil noch niemand ahnen kann, wie die Coronalage in knapp vier Monaten ist, aktuell Pläne für einen Best Case und einen Worst Case erstellt. Der schlechteste Fall wäre Letztgenanntes: Ein Turnier ohne Zuschauer. Der Best Case wären 1000 Tennisfans, dafür werde eine Tribüne geschaffen. „Stattfinden wird das Turnier auf jeden Fall“, verwies Rogier Wassen auf den Profi-Status der Spieler. „Aber was nun eintritt, das weiß man natürlich erst kurz vorher.“

Wassen selbst war 15 Jahre lang auf der ATP-Tour aktiv, und das auf höchster Stufe. Er hat Daviscup für die Niederlande gespielt, stand im Doppel-Viertelfinale 2007 der Australian Open und fünf Jahre ununterbrochen unter den Top 50 in der Doppel-Weltrangliste. Im gleichen Jahr sorgte er für Aufsehen, als er in einem Vorbereitungsturnier auf Wimbledon Rafael Nadal im Doppel bezwang.

15 Jahre selbst Profi - und Sieg gegen Nadal

Doch ein Turnier zu veranstalten ist auch für ihn etwas Neues. „Das braucht natürlich Vorlaufzeit“, weiß er, „da sind viele Fragen: Wie macht man das, wie ist das mit den Lizenzen der ATP, und vieles mehr.“ Die ATP sei bereits vor Ort gewesen, habe die Anlage genau vermessen und genehmigt.

Er wollte das Turnier gern in der Nähe seiner Olper Heimat organisieren und hat sich für Lüdenscheid entschieden. Gern hätte er es im Olper Land gehabt, doch, „die Anlagen hier sind häufig zu klein“, sagte er, „außerdem brauchen wir Gastronomie und in der Nähe ein Hotel für 60 Spieler.“ Wir berichten noch