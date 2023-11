Grevenbrück Die 0:11-Klatsche beim SV Heggen war wohl des Schlechten zuviel. Rot-Weiß Lennestadt und Trainer Ufuk Seyhan haben sich getrennt.

Es sei eine „Trennung im beidseitigen Einvernehmen“ gewesen, heißt es in der Mitteilung des Fußball-A-Kreisligisten vom Dienstagabend. „Wir hatten das Gefühl, dass wir eine Veränderung, neue Impulse brauchen. Leider ist wie so oft der Trainer das schwächste Glied in der Kette, jedoch sehen wir den jetzigen Zeitpunkt gut gewählt, um zu agieren. Es ist noch nichts verloren und wir stehen nicht abgeschlagen an letzter Stelle der Tabelle.“ teilte der verantwortliche Ressortleiter Seniorensport, Felix Sternberg, mit.

In Heggen sei RWL „stark ersatzgeschwächt angetreten“, hatte Seyhan am Montag erklärt. So seien sieben Spieler verletzt oder angeschlagen gewesen, „vier, fünf Spieler von der Zweiten haben ausgeholfen, und A-Junioren, die zu Senioren erklärt worden sind.“

Martin Blumka übernimmt

Ein an der Habuche bestens Bekannter wird ab sofort das Ruder übernehmen. Zusammen mit Co-Trainer Lars Glöckner gilt es für Martin Blumka nun, trotz des durch Verletzungen und Sperren aktuell stark dezimierten Kaders, aus den restlichen 4 Spielen in diesem Jahr noch wichtige Punkte einzufahren. Felix Sternberg weiter: „Martin Blumka ist ein erfahrener Mann mit einer klaren Ansprache. Wir erhoffen uns durch sein Wirken, dass wieder mehr Stabilität und Struktur in die Mannschaft kommt. Es geht um den Verein und wir wollen uns von den Abstiegsrängen fernhalten. Das ist das erklärte Ziel. Für Ufuk tut es mir persönlich leid. Als Vorstand und gleichzeitig Spieler habe ich ihn näher kennengelernt und ich bin mir sicher, dass er seinen Weg weiter gehen wird. An der Stelle möchten wir uns für seine engagierte Arbeit bedanken. Wir wünschen ihm für seine private und sportliche Zukunft alles Gute.”

Am Freitag geht es bereits weiter für RWL. Um 19 Uhr gastiert Eintracht Kleusheim an der Habuche.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe