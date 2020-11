RW Lennestadt: Ab 2021/22 ohne Wolfram Wienand

„Wir verlieren einen sehr, sehr guten Trainer, wir verlieren einen tollen Menschen, das werden wir so, glaube ich auch nicht noch einmal erleben“, sagte Stephan Vennteicher, Sportlicher Leiter, „aber es ist, wie es ist, es sind vier Jahre,. Neue Reize setzen, die Mannschaft weiterentwickeln, das ist ja alles in unserem Sinne. Da hat Wolfram eben gesagt, da muss etwas Neues passieren, da muss jemand anderes kommen“. Ein Nachfolger steht noch nicht fest. „Wir haben noch nichts fest, es laufen Gespräche“, ergänzt Stephan Vennteicher, weiß aber auch: „Es ist ja zurzeit extrem schwierig, zu planen“.

Gemeinsam mit dem Vorsitzenden Jan Remmel, Stephan Vennteicher sowie Jens Kurzenacker sei man zu dieser einvernehmlichen Lösung gelangt. Auch Wolfram Wienand selbst sieht, dass es nicht verkehrt wäre „mal neue Reize zu setzen“ und zieht einen Vergleich: „Es gibt ja kaum Schlimmeres, wie es bei Jogi Löw im Moment aussieht, den Zeitpunkt zu verpassen. Das will ich vermeiden, das ist eigentlich das Haupt-Ding, was ich damit bezwecken will“.

Eigeninteresse steht hintan

Zurzeit laufe es gut, „aber ich habe selbst aus 25-jähriger Erfahrung als Trainer mitgekriegt: Wenn man den Zeitpunkt verpasst, das ist nicht so dolle, das ist mir so einmal passiert.“ Das Ganze auf Biegen und Brechen noch durchzuziehen, mache keinen Sinn. Er hänge an der Mannschaft und am Verein. Aber: „Da muss das Eigeninteresse hintenan stehen, und das ist auch der Grund, dass wir uns dafür entschieden haben, beziehungsweise ich vorgeschlagen habe, in der nächsten Saison etwas Neues zu versuchen“.

Eine neue Aufgabe hat Wolfram Wienand noch nicht im Auge. „Im Moment gar nicht“, sagt der, „so ein Trainer Job ist ja nicht mal eben. Das ist fast ein Fulltime-Job. Man mache das nicht nur für den Klub. Sondern, gerade als der Erfolg und die Aufmerksamkeit für RWL immer größer wurde, "auch für ein ganzes Dorf“, so Wienands Empfinden. „Jetzt ist es auch nicht schlecht, dass ich vielleicht mal eine Pause kriege. Mal etwas runterfahre. Ich wache ja mit RWL auf, und geh damit ins Bett“. Was Wolfram Wienand auch immer wichtig war: Spieler heranzführen auf eine eventuelle, spätere Trainertätigkeit.

Seit 2007 fast durchgehend RWL

Etwas anderes wäre es gewesen wenn RW Lennestadt jetzt noch in der Kreisliga wäre und oben mitspielen würde. Wienand: „Dann hätte ich vielleicht gesagt, komm, ich mache noch ein Jahr, dass wir es dann vielleicht schaffen.“ So aber ist der Aufstieg schon 2020 gelungen. Zurzeit ist die rot-weiße Mannschaft Zwölfte in der Bezirksliga 5 und steht über dem Strich.

Wolfram Wienand war seit 2007 nahezu durchgehend bei Rot-Weiß Lennestadt tätig. Von November 2007 bis 2010 trainierte er die Erste, von 2011 an drei Jahre lang die A-Jugend von 2014 drei Jahre lang die Zweite und seit 2017 nunmehr vier Jahre die erste Mannschaft.