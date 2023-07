RW Lennestadt weiter, Kirchveischede/Bonzel draußen

Grevenbrück. Eines steht schon nach dem ersten Tag des Fußball-Stadtpokalturniers von Lennestadt fest: Eine Neuauflage des Vorjahresfinals wird es nicht geben.

Der Grund: Kreisliga A-Vizemeister SG Kirchveischede/Bonzel, der im vergangenen Jahr dem Westfalenligisten und erneuten Topfavoriten FC Lennestadt in Halberbracht knapp mit 1:2 unterlag, schied am Montag in der Vorrunde aufgrund der schlechteren Tordifferenz gegenüber Gastgeber RW Lennestadt aus. RW Lennestadt gewann das erste Spiel gegen B-Kreisligist Vatanspor Meggen mit 3:0. Kirchveischede/Bonzel siegte gegen Vatanspor nur mit 2:1. Das entscheidende letzte Spiel zwischen RW Lennestadt und Kirchveischede/Bonzel endete 0:0.

Bessere Tordifferenz

So zog RW Lennestadt aufgrund der besseren Tordifferenz ins erste Halbfinale ein, das am Freitag um 18.30 Uhr ausgetragen wird. Gegner ist der Sieger der Gruppe B, der am Dienstagabend ab 18 Uhr zwischen B-Liga-Aufsteiger SG Saalhausen/Oberhundem, C-Ligist SV Trockenbrück und dem SV Maumke ermittelt wird.

Am Mittwoch wird der erste Teilnehmer des zweiten Halbfinales ermittelt, das am Freitag um 19.20 Uhr angepfiffen wird. Hier duellieren sich ab 18.30 Uhr B-Kreislist SV Oberelspe, der Kreisliga A-Dritte FC Lennestadt II und Kreisliga-A-Aufsteiger SSV Elspe. Am Donnerstag tritt dann der Topfavorit und Titelverteidiger FC Lennestadt I in Aktion. Der Westfalenligist spielt in der Gruppe D gegen A-Kreisligist FC Langenei/Kickenbach und B-Ligist SG Halberbracht/Oedingen.

