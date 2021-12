RW Ostentrop klärt die Personalien für die Saison 2022/23

Ostentrop/Schönholthausen. RW Ostentrop/Schönholthaussen war fleißig hinter den Kulissen. Jetzt kann der Fußball-A-Kreisligist Vollzug melden.

Bereits seit einigen Wochen werden beim A-Kreisligisten RW Ostentrop-Schönholthausen hinter den Kunstrasenplatz-Kulissen die Weichen gestellt für den Spielbetrieb der nächsten Fußball-Saison 2022/23.

In angenehmer Atmosphäre wurden mit Spielern und Trainern Gespräche geführt zu den persönlichen Planungen über die laufende Spielsaison hinaus. Sämtliche Spieler der RWO-Ersten haben bereits ihre Zusagen für die kommende Spielzeit gegeben und freuen sich ebenso wie der RWO-Vorstand auf die weitere Zusammenarbeit mit Trainer und B-Lizenz-Inhaber Wolfram Wienand aus Grevenbrück.

Das Gespräch zur Vertragsverlängerung mit ihm sei absolut harmonisch verlaufen und habe schnell zum Ergebnis, dass er sein Engagement in der Koltermecke sehr gern fortsetzen möchte, geführt, so Vorsitzender Michael Stell.

Erwartungen übertroffen

Auch Wolfram Wienand ist mehr als zufrieden bei RWO. „Meine Erwartungen wurden deutlich übertroffen. Die Chemie zwischen Trainer, Mannschaft, Team Zweite, Vorstand und Umfeld mit Zuschauern ist perfekt. Auch meine Frau und meine beiden Töchter sind schnell ins Vereinsleben integriert und mitgerissen worden. Für meine Familie und mich gab es keine langen Überlegungen zur Verlängerung meines Engagements.“

Wienand hatte im Sommer 2021 den Trainerposten bei RWO angetreten mit dem Ziel, den Klassenerhalt in der Kreisliga A Olpe nach dem Aufstieg in der coronabedingt abgebrochenen Vorsaison in der Saison 2021/22 möglichst frühzeitig zu sichern. Sowohl Spieler als auch Vorstand und sportliche Leitung sind sehr zufrieden mit seiner bisherigen Arbeit. RWO-Vorsitzender Daniel Nöcke: „Wir vom Vorstand zusammen mit der sportlichen Leitung waren von Anfang an fest davon überzeugt, dass Wienands Fußball-Trainer-Philosophie perfekt passt zu RWO. Und bereits nach kurzer Zeit stand definitiv fest, dass er mit seiner lockeren, aber bestimmten Art in Training, Spiel und Mannschaftsführung bei allen Aktiven hervorragend angekommen ist.“

Gute Trainingsbeteiligung

Das belege die sehr gute Trainingsbeteiligung. Nöcke: „Mit seinen akribisch gut vorbereiteten und abwechslungsreichen Übungseinheiten, verbunden mit mit dem sehr guten Draht zur Mannschaft, geht Wolfram mit uns einen erfolgreichen sportlichen Weg. Der beste Beweis dafür ist unsere momentan kurz vor Beendigung der Kreisliga-A-Hinserie gute Platzierung auf Tabellenplatz drei.“

RWO-Vorsitzender Sascha Mosch ergänzt: „Wolfram Wienand, unser komplettes übriges Trainer- und Betreueraufgebot, unsere Spieler und wir von Vorstand und sportlicher Leitung freuen uns auf weiterhin sehr gute und erfolgreiche Zusammenarbeit über die aktuelle Spielzeit hinaus. Wobei wir uns zunächst mal wünschen, dass die Saison 2021/22 reibungslos bis zur Winterpause läuft, danach in der Rückrunde fortgesetzt werden kann und hoffentlich nicht wieder pandemiebedingt abgebrochen werden muss.“