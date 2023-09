Saalhausen/Oberhundem siegt ohne Trainer gegen Brachthausen

Kreis Olpe. Nils Dahlke stellt sein Amt nach der Pokalaus gegen Lenhausen zur Verfügung. Es folgt ein Überraschungssieg des Aufsteigers gegen Titelkandidat.

Paukenschlag beim Kreisliga B-Aufsteiger SG Saalhausen/Oberhundem. Nach dem Aus im Kreispokal am Donnerstag gegen den TuS Lenhausen gab Trainer Nils Dahlke sein Amt auf. Das gab der TSV Saalhausen auf deiner Facebook-Seite bekannt. Am Sonntag folgte dann Paukenschlag Nummer zwei: Am Sonntag gelang dem Aufsteiger ausgerechnet gegen Aufstiegskandidat SV Brachthausen/Wirme, der erste Saisonsieg.

SG Saalhausen/Oberhundem - SV Brachthausen/Wirme 4:1 (2:0). Die Erfolgsgaranten waren Henrik Vogl (43.), Daniel Mönnig (45.), Felix Tigges (53.) und Agon Hoti (68.). zum 4:0. in der 90. Minute verkürzte Tom Zeppenfeld auf 1:4.

SF Dünschede - VSV Wenden II 4:0 (2:0). Durch einen 4:0-Heimerfolg gegen die Wendener Reserve haben die SF Dünsvhede die Tabellenspitze übernommen. Die Treffer von Marius Bayer (35.), Adrian Schulte (38.), Oliver Wieczorek (46.) und Marcel Schöttler (90.+2) führten zum dritten Saisonsieg.

TuS Rhode - FSV Gerlingen II 1:4 (0:2). Nach drei Siegen in Folge musste der TuS Rhode die erste Saisonniederlage hinnehmen. Die Gäste spielten sich durch Christoph Tautz (25., 71.), Marvin Canovic (32.) und Leonard Grebe (48.) eine 4:0-Führung heraus. Für Rhode reichte es nur noch zum 1:4-Ehrentreffer durch Felix Hütte (88.).

FC Kirchhundem - VfR Rüblinghausen II 3:1 (1:1). Die 1:0-Führung durch Christian Günther (18.) glichen die Gäste kurz vor der Pause durch Christopher Rademacher (40.) zum 1:1 aus. Nach der Pause entschieden Alim Belge (53.) und Marco Holterhoff (90.) die Partie.

RSV Listertal - TV Rönkhausen 3:0 (1:0). Jan Luca Schütze traf doppelt beim 3:0 (19., 82.) gegen den TV Rönkhausen. Ebenso erzielte Till Benninghaus die zwischenzeitliche 2:0-Führung für Listertal.

SG Albaum/Heinsberg - SV Oberelspe 7:3 (2:3). Eine 3:2-Pausenführung für Oberelspe drehten die Gastgeber zum 7:3. Für die SG Albaum waren Janik Schmidt (23., 66., 72.), Dennis Müller (42., 90.+5), Alexander Peez (48.) und Michael Autsch (75.) erfolgreich. Bei Oberelspe traf Adrian Schulte (15., 17., 25.) dreimal ins gegnerische Gehäuse.

RW Hünsborn II - SG Halberbracht/Oedingen 6:0 (4:0). Durch einen Dreierpack von Jonathan Knott (8., 10., 47.) und weiteren Treffern von Selim Cosar (18.), Frederik Pies (25.) und Max Sigmund (85. per Strafstoß) fuhr RW Hünsborn II einen klaren 6:0-Heimsieg gegen die SG Halberbracht/oedingen ein.

SV Hillmicke - TuS Lenhausen 3:2 (3:2). Zwei Tore von Justice Sunday (22., 45.+3) waren am Ende doch zu wenig für den TuS Lenhausen. Die Gastgeber sicherten sich durch die Torevon Ogün Kocin (37.) und Simon Voss (43., 45.) einen knappen 3:2-Heimsieg.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe