Sabine Kramer Deutsche Vizemeisterin nach 154,9 Kilometern

Deutsche Vizemeisterin Sabine Kramer mit Michael Schmitt (beide SC Fretter) nach den Deutschen Meisterschaften über 24 Stunden in Braunschweig.

Fretter. Michael Schmitt kommt bei Ultralauf- Titelkämpfen in Braunschweig auf Platz 18 ins Ziel.

Aus einem harten Holz geschnitzt und ein „bisschen“ laufverrückt muss man schon sein, wenn man 24 Stunden lang immer und immer wieder einen exakt vermessenen 1,156 km langen Rundkurs durchläuft. Aber genau eben dazu trafen sich in Braunschweig die Ultraläufer, um die Deutschen Meister im 24-Stunden-Lauf zu ermitteln.

Auch zwei Läufer des Ski-Clubs Fretter mischten sich unter die Teilnehmer, wenngleich man den Namen Fretter in den Ergebnislisten vergeblich sucht. Denn Michael Schmitt (Jahrgang 1970) und Sabine Kramer (Jahrgang 1969) starten bei Ultramarathons für die LG Ultralauf. Dieser Verein richtet seinen Fokus voll und ganz auf die langen Laufwettbewerbe aus und bietet so auch den beiden heimischen Läufern die Möglichkeit, in den Genuss einer vorderen Mannschaftsplatzierung zu kommen.

Der Startschuss erfolgte um zehn Uhr. Für die kommenden 24 Stunden hieß es, möglichst viele Runden zurückzulegen – ein Unterfangen, das den Läufern mit fortschreitendem Rennverlauf auch mental unbeschreiblich viel abverlangte, schließlich konnte man nach jeder kurzen Runde einfach aussteigen und so die Qualen beenden. „Warum mach ich das überhaupt“, ging es Sabine Kramer schon mal durch den Kopf, und: „Ich glaube, nächste Runde steige ich aus.“ Diese Verlockung dürfte bei Vielen groß gewesen sein angesichts einer schattenarmen und zu zwei Dritteln asphaltierten Strecke. Den hohen Temperaturen folgten in den Nachtstunden deutlich kältere Temperaturen, was einigen Läufern zusätzlich zu schaffen machte.

100 Kilometer in rund 14 Stunden

Den Willen von Sabine Kramer konnten aber weder Strecke noch Temperaturen brechen. Mit Anbeginn des neuen Tages war bereits nach 14:21 Stunden die 100-Kilometer-Marke erreicht. Stolze 134-Mal konnte sie den Zielstrich bis zur Schlusssirene passieren und hatte letztlich sage und schreibe 154,9 Kilometer absolviert.

Was ihr während des Laufs alles durch den Kopf ging, konnte sie im Nachhinein gar nicht mehr so genau sagen, aber das „Das mache ich nie wieder“-Gefühl war schon einige Stunden nach Zielschluss wieder verflogen. Die Strapazen hatten sich nach dem Blick auf die Ergebnisliste mehr als ausgezahlt, denn die erzielte Laufstrecke machte sie in der Klasse W50 zur deutschen Vizemeisterin. Eine zweite Silbermedaille gab es mit der Mannschaft.

Erfolgreich verlief das Rennen für Michael Schmitt, wenngleich er nach „nur“ 100,5 Kilometer das. Handtuch warf. Ihm machten die Temperaturunterschiede ziemlich zu schaffen. „Mein Ziel war dreistellig“, so Schmitt, „der Temperaturwechsel setzt mir zu sehr zu. Da hab ich auf die 24 Stunden verzichtet.“ Am Ende bedeutete dies den guten 18. Platz (Klasse M50) und Platz acht mit der Mannschaft der LG Ultralauf. Insgesamt nahmen knapp 130 Teilnehmer an der DM teil. Überragendes Ergebnis war ein deutscher Rekord. Felix Weber vom ausrichtenden Verein schaffte unglaubliche 278,3 Kilometer.

Sabine Kramers Heimatverein ist der Ski-Club Fretter. Hier war sie schon als Kind aktiv, aber zum Langstreckenlauf kam sie erst 2016 Da war sie beim örtlichen Herbstwaldlauf noch als Nordic-Walkerin dabei. Sie entschloss sich während dieser Veranstaltung, es auch mal mit dem Laufen auszuprobieren. Einmal auf den Geschmack gekommen, wurden die Strecken schnell länger. Schon ein Jahr später war der erste Halbmarathon absolviert. 2019 finishte sie erstmalig einen Marathon. Heute, nicht einmal sieben Jahre später, schafft sie mehr als dreieinhalb Marathons innerhalb eines Tages.

Michael Schmitt trat dem Ski-Club vor einigen Jahren bei und nimmt seitdem an vielen Veranstaltungen teil. Beide haben bei der DM in Braunschweig eine wahnsinnige Leistung abgeliefert, zu der sie vor allem ihre Fretteraner Vereins- und Laufkollegen herzlich gratulieren.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe