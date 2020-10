SC Drolshagen bietet RW Erlinghausen einen heißen Tanz

Dieses 0:2 ist kein Beinbruch für den SC Drolshagen. Denn es war die individuelle Klasse des Gegners Rot-Weiß Erlinghausen, die das Landesliga-Fußballspiel am Sportplatz Buscheid entschied, und nicht die Gesamtleistungen beider Mannschaften. Vielmehr zeigten die Drolshagener, in der letzten Saison noch Neuling, dass sie eine Entwicklung hingelegt haben.

Tor aus dem Nichts

Frederik Schlüter schloss elf Minuten nach dem Seitenwechsel ein Solo zum 0:1 aus spitzem Winkel ab. Vorausgegangen war ein blitzschneller Doppelpass. Echte Klasse eben. „Ein Tor aus dem Nichts“, nannte es Holger Burgmann, Trainer des SC Drolshagen. Der zehn Minuten zuvor eingewechselte Bilal Akgüvercin machte in der 78. Minute den Sack zu. „Erlinghausen ist Mitfavorit, wenn wir gegen diese Truppe ein 0:0 holen, ist das für uns ein Erfolg gewesen - und es wäre nicht einmal unverdient gewesen“, sagte Burgmann, der die Gäste aus dem Hochsauerland am Saisonende „unter den ersten Drei, Vier“ sieht. In der ersten Halbzeit habe man nicht erkennen können, wer Siebter und wer Zweiter gewesen sei, fügte der Coach hinzu.

Die Drolshagener präsentierten sich über weite Strecken auf Augenhöhe mit dem Tabellenzweiten und hatten vor der Pause sogar ein leichtes Chancenplus, vornehmlich initiiert von Eike Stute-Sönnecken, der auf der rechten Seite mächtig Wirbel machte und in der 19. Minute nach prima Balleroberung sofort abzog und knapp vorbei zielte. Kurz darauf musste Erlinghausens Keeper Alexander Rüther mit allem was er hatte, eingreifen, sonst wäre Stute-Sönnecken an ihm vorbei gewesen. Auch kurz nach der Pause prüfte er den Gäste-Keeper mit einem Flachschuss.

Auf Augenhöhe

Was dem SC Drolshagen zugute zu halten ist: Er ließ sich durch das 0:1 nicht schocken, sondern drängte weiter unverdrossen auf seine Chance, sein Tor. Holger Burgmann brachte mit der Einwechslung von Eike Pfeiffer nach einer Stunde zusätzlichen Schwung in das SC-Angriffsspiel, der führte sich mit einem Freistoß an den Pfosten auch prima ein, ehe Johannes Knorn, wiederum Pfeiffer und Ahmet Suna in der 70. Minute mit einer Chancen-Serie Großalarm im Erlinghauser Sechzehnter auslösten. „Die 0:2-Niederlage entspricht nicht dem Spielverlauf“, resümierte Holger Burgmann nachher, „man kann nicht sagen, dass Erlinghausen klar stärker war“.

Bilal Akgüvercin, der Unterschied

Aber da waren halt die individuellen Asse, die letztlich den Unterschied machten. Wie Bilal Akgüvercin, der nach seiner Einwechslung zunächst das 0:2 vergab, dieses Versäumnis dann aber in der 78. Minute nachholte. Es war die Entscheidung.

„Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen, wir sind auf einem guten Weg“, sagte Holger Burgmann, auch mit Blick auf den guten Saisonstart mit sieben Punkten aus vier Spielen. Dennoch schwang bei ihm Bedauern mit: „Heute wäre allerdings mehr drin gewesen“.