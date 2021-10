SC Drolshagen gegen Obersprockhövel mit Pech am Fuß

Drolshagen. Was wäre gewesen, wenn… das muss der SCD nach der Niederlage gegen den Tabellenführer fragen. Eine Szene lässt Holger Burgmann verzweifeln.

Das ist bitter! Trotz einer über weite Strecken ordentlichen Leistung müssen die Fußballer des Landesligisten SC Drolshagen dem Tabellenführer die Punkte überlassen. Nach 90 Minuten steht es 0:2 (0:0).

Was wäre gewesen, wenn… Die Antwort auf diese Frage wird es nie geben. Aber aus Sicht des SC Drolshagen drängt sie sich auf. Denn wäre die Situation in der 53 Minute anders gelaufen, „dann hätten wir das Spiel nicht verloren, da bin ich mir absolut sicher“, betonte SC-Trainer Holger Burgmann nach der Partie. Was war passiert? Die Gäste aus Obersprockhövel hatten in dieser Minute einen Eckball, der zum Bumerang wurde.

Konterchance fahrlässig vergeben

Der SC Drolshagen fing den Ball ab und leitete blitzschnell einen Konter über die rechte Seite ein. Ein langer Ball auf Johannes Knorn und der Angreifer hatte freie Bahn in Richtung des Gästetores. Er zog in den Strafraum und traf dann die falsche Entscheidung. Statt selbst zu schießen, spielte er einen halbherzigen Querpass auf Emre Ünver, den der quirlige Stürmer jedoch nicht erreichen konnte.

„Daraus müssen wir das Tor machen. Der Querpass muss in dieser Situation einfach ankommen“, ärgerte sich Burgmann über die ausgelassene Chance. 0:0 stand es zu diesem Zeitpunkt noch.

Doch nicht mehr lange, wenige Minuten später zeigten die Gäste, wie es geht. Ein Diagonalpass landete auf der rechten Seite bei Nico Jahnke, der von der Drolshagener Abwehr viel zu viel Platz bekam, den Ball in die Mitte vors Tor flankte, wo Moritz Schrepping frei vor SC-Torhüter Tom Gummersbach auftauchte und zum 1:0 aus Sicht der Gäste verwandelte.

Kost mit der Entscheidung

Zehn Minuten später war es dann Robin Kost, der die Entscheidung herbeiführte: Wieder kam der schnelle Mittelfeldspieler über die rechte Seite, zog nach Innen und schoss den Ball trocken ins lange Eck. „Wie die Tore zustande gekommen sind, ist mehr als ärgerlich. Beim ersten wird der Ball abgefälscht, beim zweiten kommen wir zu spät“, analysierte Burgmann.

Nun stellten die Drolshagener die Abwehr um, spielten mit Dreierkette und drängten auf den Anschlusstreffer. Doch der Ball wollte einfach nicht rein. Patrik Flenders Schuss aus 20 Metern geht drüber, ein Kopfball von Jan Gummersbach landete an der Querlatte.

Weuste an die Querlatte

Die größte Chance in der Nachspielzeit vergab dann noch Oliver Weuste, der nach einer Bogenlampe den Ball bereits am Obersprockhöveler Torhüter Aaron Kuhlmann vorbeigelegt hatte, die Kugel aber nicht richtig kontrollieren konnte und den Ball dann unter die Querlatte donnerte, von wo aus das Spielgerät aus dem Tor hüpfte.

„Das sind dann alles Situationen, die sind einfach Pech. Hätten wir eine dieser Chancen genutzt, dann wäre die Möglichkeit für uns da gewesen, das Spiel noch einmal zu kippen“, war sich Burgmann sicher. Doch am Ende blieb es bei der Niederlage.

Zerfahrener Start

Schon in der ersten Halbzeit sahen die 220 Zuschauer am Buscheid ein zerfahrenes und ausgeglichenes Spiel. „Die mussten oft mit langen Bällen agieren. Von der Aufteilung her, war das schon ganz in Ordnung von uns“, attestierte Holger Burgmann seiner Mannschaft eine sehr gute Defensivarbeit. Chancen waren jedoch rar, weil auf beiden Seiten der letzte Pass nicht ankam.