SC Drolshagen holt ein 0:2 bei Albaum/Heinsberg auf

Victoria Langer (rechts, in einem früheren Spiel gegen Finnentrop) erzielt für den SC Drolshagen den Ausgleich im Kreisduell bei der SG Albaum/Heinsberg.

Heinsberg/Drolshagen. Ein Frauenfußball-Kreisduell mit zwei verschiedenen Halbzeiten sahen die Zuschauer in Heinsberg.

Am Ende hieß es 2:2 (2:0) zwischen den Frauenfußball-Landesligisten SG Albaum/Heinsberg und SC Drolshagen.

Früh musste die Mannschaft aus der Gemeinde Kirchhundem auf Lena Baltes und zur Pause auf Theresa Sellmann verzichten. Von Beginn an drückten die Schützlinge der Heinsberger Trainerin Steffi Bachmann auf das Tempo und wollten eine frühe Entscheidung. Ein sehr faires Spiel im Gegensatz zu den sonstigen Begegnungen wo es oft sehr robust zur Sache ging.

„Die Spielanlage des SC Drolshagen mit vielen langen Bällen war uns bekannt, dennoch haben wir in der Defensive sehr kompakt gestanden“, erklärte Madeline Habbel, die spielende Co-Trainerin, „es ist einfach ärgerlich, wenn man mit 2:0 in Führung liegt und dieses Ergebnis nicht über die Zeit bringt.“

Scheinbare Vorentscheidung

Für die Gastgeber lief es wie am Schnürchen. Nach einer präzisen Vorlage von Spielführerin Johanna Sellmann brachte Michelle Huperz in der 39. Minute ihre Mannschaft mit 1:0 in Führung. Madeline Habbel (45+3.) erhöhte mit einer direkten Volley-Abnahme vor dem Wechsel und einem psychologisch günstigen Zeitpunkt auf 2:0.

In diesem Spiel war es dennoch keine Vorentscheidung. Nach der Pause kam der SC Drolshagen besser ins Geschehen, denn der Wechsel von Sophie Martin für Franziska Viedenz brachte mehr Druck über die Außenbahnen ins Spiel der Buscheid-Elf. So war es nicht verwunderlich, dass Christina Wurm in der 51. Minute den Anschlusstreffer erzielen konnte. Danach spielten beide Mannschaften mit offenen Visier. Dennoch erzielte Victoria Langer (87.) den verdienten 2:2 Ausgleich für den SC Drolshagen. Aus desen Sicht ist dieses Remis ärgerlich, dennoch muss man auf Grund der schwachen ersten Halbzeit mit dem Punkt zufrieden sein.

SG Albaum/Heinsberg: Niculescu; Theresa Sellmann (46. Japes), Nicole Hoffmann, Habbel, Johanna Sellmann, Hupertz, Baier, Nina Hoffmann, Jung, Baltes (23. Birlenbach, 89. Gutwein), Ochsenfeld – SC Drolshagen: Lara Martin; Reuschenbach, Selina Wurm, Langer, Schröder, Käseberg, Stahlhacke, Viedenz (46. Sophie Martin), Lahme, Schütter, Christina Wurm.