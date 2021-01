SC Drolshagen: Saison-Abbruch? Bloß das nicht!

Drolshagen. 21 Zusagen aus dem Spielerkreis liegen dem Vorstand des Fußball-Landesligisten SC Drolshagen für die kommende Saison vor.

Diese Zahl konnte Tobias Stahlhacke, Sportlicher Leiter des Vereins, erfreut verkünden. Einen Abschied gibt es dennoch: Robin Burgmann wechselt in der Winterpause zum SC Bleche/Germinghausen. Stahlhacke dankbar: „Robin war Teil der Aufstiegsmannschaft, er hat sich im Verein sehr engagiert, wir wünschen ihm auf jeden Fall alles Gute“.

Seine Hausaufgaben hat der Vorstand vom "Buscheid" gemacht. Auch mit den Trainern Holger Burgmann und Patrick Flender wurde verlängert. Auf der anderen Seite ist noch lange nicht an Fußball zu denken. Wie sieht denn der fußballerische Alltag eines sportlichen Leiters jetzt aus? Leerlauf? Keineswegs. Tobias Stahlhacke: „Wir führen Gespräche mit anderen Spielern, mit möglichen Neuzugängen. Alles unter Einhaltung der Corona-Vorschriften. Oft telefonisch. Wir können ja jetzt nicht aufhören, das Geschäft ruht nicht. Irgendwie hat man immer was zu tun.“

Zwei Monate Saison?

Tobias Stahlhacke könnte sich vorstellen, „dass man vielleicht im April wieder trainieren kann und dann im Mai wieder spielt“. In diesem Falle verbleiben zwei Monate Zeit, um die Saison noch zu absolvieren. „Das würde uns reichen. In zwei Monaten bekäme man acht Spiele unter“, schätzt Stahlhacke, „am Schluss sollte auf jeden Fall ein Endergebnis stehen. Es sollte Aufsteiger und Absteiger geben. Jetzt kann natürlich jeder sagen: Der Tobias Stahlhacke hat leicht reden. Der macht sich das einfach. In der letzten Saison standen sie unten drin. Da gab es keine Absteiger. Jetzt stehen sie im gesicherten Mittelfeld.“

Den Einwand könne er verstehen, sagt er. Fakt ist aber auch, dass genau Tobias Stahlhacke vor ein paar Wochen bekräftigt hat, den Klassenerhalt auf sportliche Art und Weise schaffen zu wollen. „Das gilt nach wie vor so“, sagte er gestern. Schließlich ist der SC Drolshagen noch nicht durch. Zehn Punkte muss er noch holen, und das in möglicherweise acht Spielen. „Wenn man schlecht aus diesem Lockdown rauskommt, sich vielleicht eine Niederlage einfängt, und dann noch eine, dann nochmal unglücklich verliert - dann steht man auf einmal wieder mittendrin im Abstiegskampf und ist voll im Geschäft“, warnt der Sportliche Leiter vom Buscheid, „mit den Punkten, die wir jetzt haben, würden wir die Liga nicht halten.“

Gut aufgestellt

Aber unterm Strich müsse ein Saison-Ergebnis stehen. „Man kann doch nicht zwei Jahre ohne Wettbewerb sein. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man die Saison jetzt wieder abbricht“, sagt Tobias Stahlhacke. Er denkt dabei vor allem an Mannschaften, die aktuell oben stehen. Die wären gestraft. Als Beispiel nennt er Germania Salchendorf aus der Fußball Bezirksliga 5, wo der SC Drolshagen bis vor anderthalb Jahren einige Zeit zu Hause war. „Die haben eine hervorragende Runde gespielt, sie wollen auch aufsteigen. Und am Ende gucken sie in die Röhre“, befürchtet er, „genau wie in unserer Landesliga der SC Obersprockhövel, eine hervorragende Mannschaft, die auf allen Positionen doppelt besetzt ist - und dann am Ende nicht aufsteigt.“

Auch die eigene Mannschaft sieht Tobias Stahlhacke gut aufgestellt, nicht nur aktuell, sondern für die nächsten Jahre. Zwei A-Junioren stoßen in den Seniorenbereich, „aber wenn die jetzigen B-Junioren erstmal soweit sind, da kommt ein ganzer Schwung hoch“, freut sich der sportliche Leiter des SC Drolshagen. Er weiß aber auch: „Die Voraussetzungen sind da, nur müssen die Talente auch die PS auf den Boden kriegen.“ Was die beiden Trainer angeht, versuche der Verein, sie so lange wie möglich zu halten. Holger Burgmann ist jetzt zweieinhalb Jahre im Amt, wird in sein viertes Jahr gehen. Mit Patrick Flender hat der SC Drolshagen einen richtig guten Fang gemacht, diese Feststellung ist trotz der bisher nur kurzen Saison erlaubt. Tobias Stahlhacke nennt ein Beispiel: „Wenn wir beim Training zwei Gruppen bilden und jeder Trainer übernimmt eine, dann ist die Qualität in beiden Gruppen gleichermaßen enorm hoch“.