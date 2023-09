SC Drolshagen: Verschlafene Anfangsphase kostet Punkte

Drolshagen. Nach dem Derbysieg in Olpe hat der SC Drolshagen einen Rückschlag hinnehmen müssen.

Nach zuletzt aufsteigender Form hat Fußball-Landesligist SC Drolshagen bei der 0:2 (0:2)-Niederlage gegen den SV Schmallenberg/Fredeburg einen Rückschlag erlitten.

Bereits nach 16 Minuten war die Partie entschieden. Zunächst verteidigten die Drolshagener nach zehn Minuten einen langen Ball hinter die Abwehrkette nicht konsequent genug, was Carlos Schöllmann ausnutzte, eine Flanke an den zweiten Pfosten schlug, die Benjamin Habbel zum 0:1 verwandelte. Sechs Minuten später eroberte Kevin Krämer auf der rechten Seite in der eigenen Hälfte den Ball und wollte zurück spielen. Sein Pass landete jedoch direkt im Fuß von Carlos Schöllmann, der keine Probleme hatte, das 0:2 zu erzielen. „Die ersten 20 Minuten haben wir total verschlafen und überhaupt keine Struktur in unser Spiel bekommen“, ärgerte sich SC-Trainer Patrik Flender.

Erst in der Schlussphase der ersten Halbzeit kam der SC zu Chancen. Die größte war eine Ping-Pong-Situation, in der die Drolshagener nach einem Eckball gleich dreimal aus kurzer Entfernung zum Abschluss kamen, der Ball jedoch nicht über die Linie wollte.

Im zweiten Durchgang war die Partei ausgeglichener, beide Mannschaften besaßen Chancen, doch den Hausherren fehlte es vorne an Durchschlagskraft. „Es kristallisiert sich bei uns noch kein Torjäger heraus“, betonte Patrik Flender, der nun den Fokus auf das Derby beim SV Ottfingen legt.

SC Drolshagen: Gummersbach, Schröder (46. Reiss), Maiworm (60. Glasbrenner), Koch (84. Stamm), Mester, Laube, Weuste, Schrage, Krämer (62. Stute-Sönnecken), Rieder, Klingenspohr (46. S. Pfeiffer).

