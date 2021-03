SC Drolshagen vermeldet weitere Neuzugänge

Drolshagen. Weitere Neuzugänge vermelden die Verantwortlichen des Fußball-Landesligisten SC Drolshagen.

Für die kommende Saison hat sich der Klub die Dienste von Emre Ünver gesichert, der zurzeit in der A-Junioren-Landesliga des SC LWL 05 spielt und vorher die gesamte Jugendabteilung der SG LOK durchlief. Er ist flexibel im Mittelfeld und auf der rechten Abwehrseite einsetzbar.

„Emre ist eines der vielversprechendsten Talente des 2003er-Jahrgangs. Er bekommt bei uns alle Zeit sich weiterzuentwickeln, wichtige kleine Schritte nach vorne zu machen und in unserem Umfeld mit zwei qualifizierten Trainern den Sprung in den Seniorenbereich zu schaffen. Wir sind von seinem Potenzial absolut überzeugt.“, zeigte sich die sportliche Leitung des SC Drolshagen und das Trainergespann um Chefcoach Holger Burgmann und Co-Trainer Patrik Flender zufrieden mit der Verpflichtung von Emre Ünver.

Antonio Tuttolomondo kommt

Ebenfalls wechselt Antonio Tuttolomondo im Sommer an den Buscheid. Der 22-jährige, der seit kurzem auch in Drolshagen wohnt, spielt aktuell beim SSV Bergneustadt und ist auf der rechten offensiven Außenbahn einsetzbar.

Auch die Planungen für die 2. Mannschaft, die ab Sommer von Neu-Trainer Julian Schürholz und dem bisherigen Co. Dino Busch betreut wird, laufen weiter voran. Mit Rückkehrer Christian Bieder steht nun ein weiterer Torwart zur Verfügung und aus der A-Jugend stoßen Linus Stupperich und Bilol Makhmudov in den Seniorenbereich und sollen in der „Zwoten“ Erfahrung und Spielzeit sammeln.

Tobias Stahlhacke, Sportlichrer Leiter: „Unserer 2. Mannschaft messen wir nach wie vor eine große Bedeutung zu. Wir glauben an das Potenzial der Truppe und wollen diese im oberen Drittel der Kreisliga B etablieren.“ Mit weiteren Akteuren sind die Verantwortlichen derzeit noch in Gesprächen. Verlassen wird die Reserve des SCD einzig Arber Krasniqi, der sich der SG Hützemert/Schreibershof anschließen wird.