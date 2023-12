Schlusslicht Homburg soll Ferndorf nicht blenden

So wie hier beim 298:23 in Alderkerk wollen die Spieler des TuS Ferndorf wieder.

Kreutzal Spitzenreiter hofft im letzten Spiel 2023 gegen Homburg wieder auf die Hilfe der Fans.

Ferndorf. Nach dem 38:23-Sieg beim TV Aldekerk beträgt der Vorsprung des Handball-Drittliga-Tabellenführers TuS Ferndorf auf die HSG Krefeld Niederhein vor dem letzten Spiel des Jahres 2023 satte fünf Punkte. Die Herbstmeisterschaft ist in trockenen Tüchern. Eine Woche vor dem Weihnachtsfest gilt es nun, das doch schon recht üppige Polster weiter auszubauen, aber zumindest zu verteidigen.

Die Chancen stehen sehr gut. Denn am Samstag um 19 Uhr kommt der Tabellenletzte TV Homburg zum Jahresfinale in die Sporthalle Stählerwiese nach Kreuztal. Souveräner Tabellenerster gegen den Letzten. Da sind die Vorzeichen auf den ersten Blick eigentlich ganz klar.

„Natürlich nehmen wir die Favoritenrolle an. Ich freue mich auf das Spiel und ich hoffe auf ein ausverkauftes Haus. Wir wollen unseren treuen Fans im letzten Spiel des Jahres einen Heimsieg bescheren und den dann mit ihnen feiern. Aber wir dürfen Homburg auf keinen Fall unterschätzen“, sagt TuS-Trainer Ceven Klatt.

Was den ehemaligen Kreisläufer des LTV Wuppertal und des TuS Ferndorf vor dem Gegner aus dem Saarland warnen lässt, ist dessen Ergebnis vom vergangenen Spieltag: „Da hat Homburg gegen den Longericher SC Köln mit 29:21 gewonnen. Zur Erinnerung: Longerich ist die einzige Mannschaft, gegen die wir mit 30:30 einen Punkt abgegeben haben. Da sieht man, dass es zu wenig ist, in der 3. Liga nur 80 oder 90 Prozent Leistung zu bringen. Wenn das passiert, ist jeder Gegner gefährlich.“

Gegen Homburg gilt es vor allem, Yves Kunkel in den Griff zu bekommen. Dessen Handball-Vita hat es in sich. Kunkel gehörte zum Kader der deutschen Juniorennationalmannschaft, für die er in zehn Länderspielen 54 Tore erzielte. Zuvor gehörte Kunkel der Jugendnationalmannschaft an, für die er in 38 Länderspielen 159 Tore warf. Mit der Nationalmannschaft gewann er die U18-Europameisterschaft 2012 sowie die U-20-Europameisterschaft 2014 und holte bei der U-19-Weltmeisterschaft 2013 die Bronzemedaille. Bei der U20-Europameisterschaft 2014 war er mit 49 Toren zweitbester Torschütze. Ceven Klatt ist sich der Stärke des Gäste-Spielmachers bewusst: „Kunkel ist der Dreh- und Angelpunkt bei den Homburgern. Er ist gelernter Linksaußen, ist aber auch im Rückraum und in der Mitte sehr stark. Selbstverständlich gilt es, seine Kreise einzuengen.“

Der Ferndorfer Coach hofft, dass er mit „voller Kapelle“ antreten kann, sprich ihm alle Spieler im Jahresfinale zur Verfügung stehen: „In den vergangenen Wochen hatten wir ein paar grippale Infekte. Ich bin aber optimistisch, dass am Samstag alle dabei sind“. Nicht dabei sein wird der 17-jährige Konstantin Kasch, der gegen Aldekerk in den letzten Minuten sein Drittliga-Debüt feierte und zwei Tore erzielte. „Nein, er ist nicht dabei. Konstantin wird in der A-Jugend spielen“, erzählt Ceven Klatt.

TuS -Pressesprecher Roger Becker gab darüber hinaus bekannt, dass vor dem Spiel der seit vielen Monaten Verletzte Jonas Faulenbach vom Verein verabschiedet wird.

Am Sonntag geht es – hoffentlich mit einem Sieg im Rücken – weiter: „Dann ist eine Weihnachtsfeier geplant“, schmunzelt Klatt. Und wenn das Spiel gegen Homburg gewonnen wird, gibt es danach eine kurze Trainingspause. „Die Jungs haben sich die Pause verdient, denn sie haben die ganze Saison super mitgezogen“, berichtet Klatt, der aber auch den Finger hebt: „Es gibt für alle Spieler einen Trainingsplan für die Feiertage, den sie abarbeiten müssen. Anfang Januar nehmen wir dann das Training wieder auf.“ Es sind auch schon zwei Testspiele geplant. Eines davon am 7. Januar gegen den VfL Gummersbach II, ein Spitzenteam aus der 3. Liga Nord-West. Uhrzeit und Ort stehen noch nicht fest.

Der letzte Hinrundenspieltag:





Bergische Panther - Gelnhausen

Düsseldorf-Rat. - Saarlouis

(beide Samstag, 18 Uhr)

Krefeld - Friesenheim/H. II

Ferndorf - TV Homburg

(beide Samstag, 19 Uhr)

Haßloch – Opladen

Nieder-Roden - Dutenhofen/M. II

(beide Samstag, 19.30 Uhr)

Dansenberg - Hanau

Longerich - Aldekerk

(beide Samstag, 20 Uhr)

