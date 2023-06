Schrage kehrt nach zehn Jahren zu den SF Biggetal zurück

Sondern. Trainer-Routinier unterstützt Timo Dreisbach an der Linie. Auch Karsten Tillmann wieder am Sonderner Kopf.

Andreas Schrage kehrt nach zehn Jahren in ein Traineramt bei den Sportfreunden Biggetal zurück. Er wird Timo Dreisbach als Trainer der ersten Mannschaft unterstützen, sodass die Sportfreunde mit einem Trainerteam an den Start gehen, dass sowohl auf dem Platz als auch an der Seitenlinie zu finden sein wird.

„Timo soll uns in der Offensive auf dem Platz unterstützen. Nach dem Abgang von Dominik Kamp vielleicht sogar noch ein Stück mehr, als dies von vornherein bereits eingeplant war“, berichtet Manuel Vogt vom geschäftsführenden Vorstand der Sportfreunde Biggetal. „Es ist aber ebenso wichtig, einen erfahrenen Trainer an der Seitenlinie zu haben. Beides kann eine Person alleine gar nicht leisten.“ Dies ist den Sportfreunden nun mit Andreas Schrage gelungen. Der Möllmicker war bereits fünf Jahre am Sonderner Kopf tätig und trainierte sowohl die A-Jugend und die zweite Mannschaft als auch drei Jahre lang die Erste. 2012 schaffte er mit der ersten Mannschaft den Aufstieg in die Kreisliga A. „Auch das ist ja kein schlechtes Omen“, ergänzt Manuel Vogt schmunzelnd mit Blick auf die kommende Saison und ergänzt: „Wir sind stolz, dass sich beide für uns entschieden haben. Sie hatten genügend weitere Anfragen.“

Der Verein fühlt sich nun mit dem Trainerteam und dem Kader gut aufgestellt für die neue Saison. Auch wenn die Abgänge Dominik Kamp (SSV Lüdenscheid) und Niklas Ohm (SG Lütringhausen/Oberveischede) schmerzen, so kommen mit Timo Dreisbach und Pascal Bankstahl (vom SV Oberelspe) zwei ambitionierte Spieler hinzu.

Die zweite Mannschaft wird nach dem Aufstieg aus der Kreisliga D in der kommenden Saison ebenfalls in der Kreisliga C an den Start gehen. Der Kader bleibt fast vollständig zusammen. Lediglich Luca Crico verlässt die Sportfreunde-Zweite in Richtung VfR Rüblinghausen. Im Trainerteam der Zweiten gilt es ebenfalls einen alten Bekannten wieder zu begrüßen: Karsten Tillmann kehrt nach nur einem Jahr „Auszeit“ ins Trainergeschäft zurück und möchte an der Seite von Simon Kreis mit der Mannschaft schnellstmöglich die nötigen Punkte für den Klassenerhalt einfahren.

