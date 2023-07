Torreiche Testspiele für SC Drolshagen und FC Lennestadt

Neuzugang Jannik Selter (am Boden) erzielt zwei Tore beim 6:3-Sieg des FC Lennestadt in Schmallenberg

Kreis Olpe. Torreiche Testspiele: Der FC Lennestadt gewinnt 6:3 in Schmallenberg und der SC Drolshagen spielt 3:3 in Erndtebrück.

Drei Tage nach dem 5:6-Torfestival beim Landesligisten SV 04 Attendorn gab es am Mittwochabend erneut ein Schützenfest bei einem Testspiel des FC Lennestadt. Aber diesmal mit einem guten Ende für den heimischen Fußball-Westfalenligisten.

Die Mannschaft des neuen Trainergespanns Martin Funke/Florian Friedrichs gewann beim Landesligisten SV Schmallenberg/Fredeburg mit sage und schreibe 6:3. Dabei begann das Spiel gar nicht gut für die Gäste. Bereits in der vierten Minute erzielte Mirko Piechaczek das 1:0 für Schmallenberg/Fredeburg. Aber Neuzugang Jannik Selter (11.) und Lukas Völmicke drehten das Spiel in eine 2:1-Führung für die Gäste. Das war auch der Halbzeitstand.

Nach der Pause ging es munter weiter. In der 56. Minute verwandelte Jannik Selter einen Elfmeter zum 3:1 für den FC Lennestadt. Nur zwei Minuten später brachte Alessio Schmidt die Gastgeber wieder auf ein Tor heran. Aber in der 64. Minute stellte Dennis Krause den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her. Zehn Minuten später kam wieder Spannung ins Spiel, denn Niklas Hennecke erzielte das dritte Tor für Schmallenberg/Fredeburg. Doch Nico Tröster (80.) und Dennis Krause mit seinem zweiten Treffer (84.) machten in der Schlussphase alles klar.

„Gegen Schmallenberg haben wir zum ersten Mal über einen längeren Zeitraum unser Spiel durchgedrückt und verdient gewonnen“, resümierten die beiden zufriedenen FCL-Trainer, Martin Funke und Florian Friedrichs, den Torreigen von Schmallenberg.

Das neue FCL-Trainerduo zog darüber hinaus ein positives Zwischenfazit der bisherigen Vorbereitungszeit:. Martin Funke: „Die Mannschaft nimmt die neuen Ideen unseres Spiels gut an. Aber es braucht noch Zeit, um die Abläufe einzustudieren. Dadurch gab es sowohl Phasen, in denen wir nicht wirklich präsent waren. Insgesamt sind wir aber mit dem Stand der Vorbereitung zufrieden. Die Jungs ziehen gut mit und setzen die Inhalte gut um. Zudem ist unsere Trainingsbeteiligung hoch..“

Am kommenden Wochenende bestreitet der FC Lennestadt zwei Testspiele. Am Samstag um 15 Uhr ist Landesligist SpVg Olpe zu Gast im Henselstadion. Martin Funke freut sich auf die Partie: „Wir erwarten ein intensives Testspiel gegen einen guten Landesligisten. Wir wollen in unserer Entwicklung den nächsten Schritt machen und gerade gegen den Ball sauber arbeiten. Genau das Gleiche gilt auch für unser zweites Spiel am Sonntag um 15 Uhr gegen Bezirksligist VfR Rüblinghausen.“

Pulverwald macht seinem Namen all Ehre

Der Pulverwald in Erndtebrück machte seinem Namen alle Ehre. Ein halbes Dutzend Tore sahen die Zuschauer beim Spiel zwischen Fußball-Oberligst TuS Erndtebrück und Landesligist SC Drolshagen. Die Partie endete 3:3.

Der Mann des Spiels aus Drolshagener Sicht war Neuzugang Marcel Laube, der zwei Tore für die Gäste traf. In der 20. Minute erzielte der Ex-Gerlinger das 1:0 für die Gäste. Admir Terzic (64.) und Ahmad Ibrahim (67.) drehten den Spieß mit einem Doppelschlag um. Aber was der TuS Erndtebrück kann, das kann auch der SC Drolshagen. Binnen 120 Sekunden führten die Gäste vom Buscheid durch Tore von Kevin Krämer (74.) und Marcel Laube wieder mit 3:2. Leonardo Fünfsinnn gelang in der 81. Minute der 3:3-Endstand.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe