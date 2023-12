Schweiß, Spaß, Sport und Spende

Eine Sport-Abschlussklasse des Gymnasiums der Stadt Lennestadt hat sich in ein sportliches Abenteuer gestürzt, das ihre Köpfe und ihre Körper auf die Probe gestellt hat.

Im Rahmen einer Hausarbeit präsentierten die Trainerinnen Kim und Thea die theoretischen Grundlagen des Fitness- und Krafttrainings, gepaart mit einem intensiven Hammer Box Kurs als Zirkeltraining.

Die Veranstaltung begann mit einer Einführung in die Grundlagen des Fitness- und Krafttrainings. Die Schülerinnen und Schüler erhielten Einblicke in unterschiedliche Übungen des Kraft-, Athletik- und Ausdauerbereichs. Das Ziel war klar: Nicht nur die Köpfe sollten rauchen, sondern auch der Körper sollte bis an seine Grenzen gehen. Trotz der Anstrengung zeigten sich alle begeistert.

In den nächsten Wochen steht den Schülerinnen und Schülern eine spannende Aufgabe bevor. Sie sollen mindestens sieben Mal am Training teilnehmen und sich einen individuellen Trainingsplan erarbeiten, basierend auf den erlernten Informationen. Dieser Trainingsplan wird anschließend benotet, um die Fortschritte der Schüler zu dokumentieren.

Die Trainerinnen der Fitnessgrube betonten, dass sie die Schülerinnen und Schüler auf ihrem Weg begleiten werden. Das Projekt soll nicht nur eine Abwechslung im Schulalltag darstellen, sondern auch neue Herausforderungen bieten und die Schülerinnen und Schüler auf das bevorstehende Studium vorbereiten. Dazu hat Kim ihren dualen Studiengang Fitnessökonomie, welchen sie an der DHfPG digital und vor Ort in Köln absolviert, vorgestellt.

„Wir wollen nicht nur Wissen vermitteln, sondern auch Begeisterung für den Sport wecken. In Zeiten, in denen immer weniger Menschen in Vereinen aktiv sind oder Sport treiben, ist es wichtig, dem entgegenzuwirken“, so Manuel Eberts, Inhaber der Fitnessgrube.

Als zusätzlichen Anreiz kündigte Manuel Eberts an, am Ende des Projekts eine Spende an das Hilfsprojekt des Gymls zu tätigen, an die Avicres, ein Sozialnetzwerk, dessen Arbeit das GymSL in der brasilianischen Millionenstadt Nova Iguaçu unterstützt. Dank der vielen Spenden und des Engagements der gesamten Schulgemeinde können dort unter anderem ein Kinderorchester, Kindertagesstätten sowie eine Gesundheitsstation betrieben werden.

Fazit der Veranstaltung: „Wir sind gespannt und freuen uns auf das Projekt. Es ist eine tolle Möglichkeit, neue Erfahrungen zu sammeln und sich selbstständig im Sportbereich zu entwickeln.“ Ein sportliches Projekt, das nicht nur Spaß macht, sondern auch den Teamgeist stärkt und die Schüler für zukünftige sportliche Herausforderungen vorbereitet.

Am Samstag, 9. Dezember, findet zwischen 10 und 15 Uhr in der Fitnessgrube in Meggen ein Tag der offenen Tür statt. Dabei gibt es eine große Verlosung, tolle Angebote für Neukunden, sowie die Möglichkeit in eine Spendenbox weitere Spenden für das GymSL Projekt zu tätigen. Weitere Infos telefonisch unter 02721/138 93 62.

