Schweitzer-Doppelpack sichert Rothemühles Sieg

Rothemühle. Der SV Rothemühle gelingt gegen den TuS Plettenberg der erste Heimsieg. Dank Moritz Schweitzer.

Fußball-Bezirksligist SV Rothemühle musste nach dem Punktgewinn beim SuS Niederschelden im Heimspiel gegen den TuS Plettenberg nachlegen und hat nun eindrucksvoll geliefert. Die Elf des Trainerduos Morillo/Boßert gewann deutlich mit 3:0 (1:0) und konnte den ersten Heimsieg feiern.

„Wir sind froh, dass wir endlich unseren Negativtrend stoppen konnten“, freute sich der Rothemühler Trainer Daniel Morillo. „Es war der richtige Schritt in die richtige Richtung, dennoch steht uns noch viel Arbeit bevor“. weiß Morillo. Insgesamt sahen die Zuschauer am Rothenborn eine spielerisch schwache Partie von beiden Seiten. Kampf und Zweikämpfe bestimmten die 90 Minuten.

Deutliche Dominanz

Spielerische und zündende Ideen vermissten die Zuschauer am Rothenborn. Von Beginn an dominierten die Gastgeber und verpassten bis zur Pause eine höhere Führung. Auf Vorlage von Kerim Sahli brachte Chian Yaman (19.) seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. In der Folgezeit vergaben die Hausherren einen höheren Vorsprung vor dem Pausenpfiff. So scheiterten Moritz Schweitzer und Nico Gerich am starken Plettenberger Torhüter Sven Kanbath (34.) zwei Mal aus aussichtsreicher Position und am Torpfosten der Gäste.

Der TuS Plettenberg trat im ersten Durchgang so gut wie überhaupt nicht vor dem Rothemühler Tor in Erscheinung. So war es ein ruhiger Nachmittag für SVR-Keeper Thomas Korn. Im zweiten Durchgang kam der TuS Plettenberg hochmotiviert aus der Kabine und es entwickelte sich ein vogelwildes Spiel hüben wie drüben mit vielen langen Bällen.

Gäste harmlos

Die Gäste konnten sich allerdings keine klaren Torchancen erspielen. Des weiteren konnte Trainer Daniel Morillo mit Henrik Boßert, Steffen Schuchert und Can Gürkan zusätzliche Qualität auf den Platz bringen. Nach einem Foulspiel an Morillo im Strafraum (72.), verwandelte Torjäger Moritz Schweitzer den Elfmeter zum 2:0. Eine Vorentscheidung am Rothenborn und der Gastgeber übernahm nun wieder die Spielkontrolle. Nach einem Konter, sowie einem präzisen Pass von Henrik Boßert verwandelte Moritz Schweitzer zum 3:0-Endstand.

SV Rothemühle: Korn; Schollemann,Morillo (76. Boßert) , Sayan, Schweitzer,Gerich, Spies, Sahli (45. Gürkan), Kraft, Bremicker, Yaman (69. Schuchert).

