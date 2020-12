Semester in den USA: Silas Leowald erlebt durchwachsene Zeit

Das Schwimm-Ass aus Attendorn (18) kann für sich verbuchen, die wohl interessantesten Wochen der Vereinigten Staaten von Amerika hautnah erlebt zu haben. Er sah ein aufgewühltes Land. Gespalten zwischen den Anhängern von Donald Trump und Joe Biden .

„Als Ausländer in den USA lernt man schnell, dass man gerne fragen darf, zu welcher Gruppierung das Gegenüber gehört. Aber man sollte auf keinen Fall anfangen, mit den Leuten zu diskutieren“. Denn dort herrsche eine ganz andere Sturheit als in der deutschen Politik-Diskussion. „Man wird da hineingeboren, die Eltern sind Demokraten, dann hast du die ebenfalls zu wählen“, so Silas Leowalds Erfahrung.

Wie bei einer Fußball-WM

Ein wenig habe ihn das Ganze an eine Fußball-Weltmeisterschaft erinnert, „da sind viele mit Trump-Fahnen oder mit Biden-Fahnen herum gelaufen oder hatten sie aus den Autofenstern hängen. Da war richtig Stimmung teilweise“.

Wermutstropfen: Sportlich ist es nicht so gelaufen. Die Zeit in North Carolina hatte er sich anders vorgestellt. Im August war Silas Leowald in die USA gereist, um dort Business-Management zu studieren und seinen Sport auf professionellem Niveau zu betreiben. In Salisbury, unweit von Charlotte. Möglich gemacht hat dies ein Stipendium, angesetzt zunächst für ein Jahr. Doch es kam anders. Seit November ist Leowald wieder in Attendorn.

„Fünf Tage Quarantäne nach der Ankunft – das war ja noch irgendwie vorauszusehen“, sagt er rückblickend. Geschenkt! Doch bei dieser einen Unannehmlichkeit blieb es nicht. Schnell sah er weiteres Unheil heraufziehen. „Ich hatte überhaupt keine Möglichkeit, irgendeinen Sport zu betreiben. Ich bin laufen gegangen, das war schon alles, was ich dort machen konnte. Man durfte nicht in die Krafträume, nicht ins Schwimmbad“.

Nur Laufen? Das hätte er auch in Attendorn haben können. Die Folge: „Ich bin jetzt auf jeden Fall schlechter als im Sommer“, sagt er und scherzt: „Die Gefahr, zuzunehmen, war nicht da. Die Amerikaner haben viel ungesundes Essen. Wenn man sagt, dies und das besser nicht, dann nimmt man nicht zu“.

In den ersten vier Wochen hatte er überhaupt kein Training. Die Schwimmhalle war gesperrt. Es folgten zwei Wochen mit einer Stunde pro Tag. „Da muss man noch das Umziehen und Duschen abziehen“. Nicht zu vergleichen mit seinem Pensum, das er von Deutschland her kennt. „In der Woche danach hatte ich zum ersten Mal Training mit dem Team zusammen“, erzählt er, „aber auch da hatte ich nicht allzu viel Zeit zur Verfügung. Effektiv war das Ganze, wenn’s hoch kommt, fünf Wochen“.

Noch trostloser ging es abseits des Sports zu. Freizeitgestaltung war nicht. „Die Universität hatte sehr viele Eingrenzungen vorgeschrieben, damit das College überhaupt offen bleiben durfte“, schildert Leowald. Mit seinen eigenen Worten: „Ja, ihr dürft studieren, ihr dürft zum Essen gehen, das aber nur mit Abständen. Irgendwann kriegen wir auch was mit Training hin. Sonst bleibt am besten auf eurem Zimmer und redet mit gar keinem“.

Kaum soziale Bindungen

Menschen in Silas‘ Alter wollen miteinander etwas unternehmen, wollen kommunizieren und sind neugierig auf das unbekannte Land. Stattdessen waren die sozialen Bindungen dünn, um es gelinde zu sagen. „Man hat sein Schwimmteam getroffen. Aber auch nicht viel mehr. Die Leute, die ich da kennengelernt hatte, mit denen hatte ich entweder Unterricht oder Training. Man kam zusammen und man ging auseinander“.

Wie in Deutschland war auch in North Carolina die Gastronomie heruntergefahren. Bis auf diese eine College-Cafeteria. Die hatte morgens, mittags, abends geöffnet, immer wenn es Essen gab. Im Untergeschoss gähnte ein großen Raum. Dort hatte jedes Sportteam seinen eigenen Tisch. „Normalerweise ist das so“, ergänzt Silas Leowald, „aber jetzt standen da zwei, drei vereinzelte Tische, an denen vier Leute sitzen durften“. Die waren natürlich ruckzuck belegt. Silas Leowald: „Die meisten sind mit dem Essen auf ihr Zimmer gegangen“.

Irgendwann musste es dann im Kopf „klick“ gemacht haben. Immer dominanter wurde die Frage: Bin ich hier überhaupt noch am richtigen Ort? Ist das noch alles richtig, was ich hier mache?

Größer wurde der Wunsch, wieder nach Hause und in die vertraute Umgebung zu kommen. Und vor allem, richtig zu trainieren zu können. Silas Leowald: „Die Überlegung kam, als das Training anfing und immer noch nicht auf dem vernünftigen Niveau war“. Der Attendorner hatte eine Ansprechperson, mit der habe er darüber geredet. „Die hat mir geraten, ich solle mir so lange Zeit lassen, wie es eben geht, bevor ich jetzt eine voreilige Entscheidung treffe, die ich dann nachher möglicherweise bereue“. Man ist dann so verblieben, das erst im November zu entscheiden.

Dann ging es schnell. Charlotte, Washington DC, Frankfurt. Jetzt ist der November um, und bereut hat Silas nichts. „Ich bin momentan sehr zufrieden zu Hause“, sagt er. Zur deutschen Mentalität gehört nun mal, Weihnachten zu Hause zu sein, und nicht in der Weltgeschichte umher zu fliegen. Das ist bei Silas Leowald nicht anders. Kaum aúszudenken: Das Szenario, einsam in den USA zu hocken, fernab der Familie, die daheim Weihnachten feiert. „So gesehen alles richtig gemacht“, befand Silas Leowald.

Leowalds Trumpf: Er ist Kadermitglied und hat, wie ein Profi, die Berechtigung zu trainieren. Fünfmal pro Woche macht er jetzt die Fahrt ins Bad nach Bochum. Er will bald wieder auf dem alten Level sein. Doch abhetzen will er sich nicht. „Die Zeit habe ich jetzt auch“, sagt er, „es stehen ja keine wichtigen Wettkämpfe an. Deshalb gehe ich da ganz entspannt ran. Ich bewege mich wieder Richtung Topform“.