Serie des TuS Drolshagen wackelt

Oeventrop In einem dramatischen Landesligaspiel behielten die Handballerinnen des TuS 09 Drolshagen mit 32:30 (18:16) beim Aufsteiger SG Ruhrtal die Oberhand

In einem dramatischen Landesligaspiel behielten die Landesliga-Handballerinnen des TuS 09 Drolshagen mit 32:30 (18:16) beim Aufsteiger SG Ruhrtal die Oberhand und stehen nun mit 22:0-Punkten weiter glänzend da.

Spielerin des Abends war Sarah Klonek mit 12 Toren und sechs verwandelten „Marken“ . Sie war die Unterschiedsspielerin an diesem Tag. Dennoch: „Die Meisterschaft wird über eine stabile Abwehr entschieden. Im Spiel nach vorne sind wir immer für wichtige Tore gut“, resümierte der Drolshagener Trainer Dr. Christian Ohm nach dem packenden Spiel in Oventrop. Letzten Endes war, wie in den Spielen beim TuS Ferndorf oder auch beim ATV Dorstfeld, die indviduelle Klasse und Nervenstärke entscheidend. Ohm: „Die Mannschaft muss auch verinnerlichen, dass wir das gejagte Team sind und nicht der Jäger.“

Livestream Olpe Hallenmasters Foto: Manuela Nossutta/Funkegrafik NRW / Olpe

Im ersten Durchgang kam die TuS-Sieben überhaupt nicht ins Spiel. So war es nicht verwunderlich, dass die Ruhrtaler schnell mit 5:2 vorne lagen. Als Torfrau Jana Damm einen Siebenmeter parierte, war dies in der 6. Minute ein Hallo-Wacheffekt für die gesamte Mannschaft, die ohne Anika Ickler auskommen musste, die im ersten Durchgang wegen muskulärer Probleme ausfiel.

Nach dem Seitenwechsel und einer taktischen Umstellung zeigte sich die TuS-Sieben deutlich verbessert. Der Tabllenführer kontrollierte das Spiel und war immer in Führung, obwohl die Gastgeber wie eine Klette dran blieben. Während der gesamten Spielzeit lag der Spitzenreiter stets mit zwei Toren vorne, aber auf einen Gleichstand kamen die Gastgeber nicht. Wie so oft in den letzten Begegnungen erwies sich Torhüterin Jana Damm im Zusammenspiel mit der Abwehr als der große Rückhalt. Sie parierte unter anderem zwei Siebenmeter und in der Crunchtime noch fünf Freisstellungen.

Die SG Ruhrtal zeigte ihr bestes Spiel in der bisherigen Saison und forderte den Spitzenreiter aus dem Sauerland maximal. „Beide Mannschaften sind in diesem hochklassigen Spiel körperlich bis an die Grenzen gegangen, ohne dass unfaire Aktionen zu verzeichnen waren. Drei Zeitstrafen sprechen eine deutliche Sprache“, erklärte Christoph Hohmann, „allerdings muss man der Drolshagener Spielmacherin Sarah Klonek ein großes Lob aussprechen, wie sie das Spiel lenkte und ihre Mitspielerinnen immer wieder in gute Positonen gebracht hat.“

TuS 09: Woelke, Damm; Ickler (3), Kimberly Reuber (2), Klonek (12/6), Neumann (1), Kleinhofer (1), Tille (5), Lechmann. Marie Reuber (2), Calvanese (4), Gurke, Bogdanski (2).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe