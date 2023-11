SF Biggetal setzen auf Kontiniutät

Sondern Fußballer aus der Kreisliga C gehen mit unveränderten Trainergespann in die neue Saison

Die erste Mannschaft der Sportfreunde Biggetal geht mit dem bestehenden Trainerteam um Timo Dreisbach, Andreas Schrage und Maik Draut in die kommende Saison 24/25. Die Verlängerung mit allen dreien war reine Formsache, sodass sich zügig auf ein weiteres Jahr verständigt werden konnte.

„Wir freuen uns sehr darüber, dass wir Timo als Spielertrainer, der nicht nur seinen umfangreichen Fußballsachverstand an die Mannschaft weitergibt, sondern beiläufig auch noch 24 Tore in der Hinrunde geschossen hat, für ein weiteres Jahr für uns gewinnen konnten. Die Zusammenarbeit mit Andreas Schrage läuft reibungslos. Andreas‘ Motivation und seine Fitnesseinheiten passen einfach super in das Gesamtpaket.“ freut sich der Sportliche Leiter Manuel Vogt über die Zusagen. Obendrein bleibt auch Maik Draut als Torwarttrainer in der kommenden Saison an Bord.

David Ohm wechselt an den Sonderner Kopf

Freude herrscht am Sonderner Kopf aber auch über die Zusage eines guten Bekannten im Heimatsport. David Ohm wird ab der kommenden Saison die Schuhe für die Sportfreunde schnüren. Der langjährigen Spieler der SpVg Olpe und des FSV Gerlingen hat in Sondern neu gebaut und wird die Mannschaft sowohl spielerisch als auch menschlich unterstützen. „Wer ihn kennt weiß, wieviel Spaß er auch neben dem Platz verbreitet. Er wird uns mit seiner Erfahrung enorm weiterhelfen und vor allem an die jüngeren Mitspieler noch Einiges weitergeben.“ ist sich Vogt sicher.

Darüber hinaus steht auch bereits fest, dass kein Spieler aus dem bestehenden Kader den Verein im Sommer verlassen wird. Auch das ist für den frühen Zeitpunkt sicherlich unüblich und zeigt den intakten Charakter der Mannschaft. Weitere gezielte Verstärkungen sollen nun noch hinzukommen.

Die erste Mannschaft belegt derzeit Tabellenplatz drei in der Kreisliga C. Man befindet sich damit mit den weitaus meisten geschossenen Toren der Liga nah an den Aufstiegsrängen, dessen Erreichen weiterhin das Saisonziel ist.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe