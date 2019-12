SFG Olpe 2 hat Mühe mit Schlusslicht Pulheim/Frechen

Während nach dem 3:2-Krimi des Oberligisten SFG 1 auch die Damen der Verbandsliga mit einem 3:1 nachlegten, mussten die Nachwuchsteams der Bezirksliga und Bezirksklasse durchweg mit 0:3 im Gepäck die Heimreise antreten.

Wenn auch in der Verbandsliga mit der SG Pulheim/Frechen das Schlusslicht in der SFG-Halle antrat, so war das 3:1 (22:25, 25:18, 25:22 ,25:20) der SFG2-Mädels alles andere als ein Selbstläufer. Das sah auch Trainer Damian Himmel schon im Vorfeld so: „Ich hatte den Gegner keineswegs auf die leichte Schulter genommen oder etwa unterschätzt.“

Laut war es in der Halle. Der Fanclub des Olper Verbandsligisten sorgte für die nötige Stimmung – und die war auch wichtig nach dem 22:25 im ersten Durchgang. Die SG vom Rhein war mit voller Besetzung angetreten, erwies sich als sehr blockstark und war gewillt, die rote Laterne abzugeben. „Wir haben gut begonnen, mit viel Energie“, analysierte der SFG-Coach, „ aber wir konnten diese nicht aufs Parkett bringen. Uns unterliefen einfach zu viele leichte Fehler.“

Drei Punkte sind kein Ruhekissen

Mit der Einwechslung von Zuspielerin Nina Schmitz, erst am Vortag in der Oberliga fünf Sätze im Einsatz, fanden die Gastgeberinnen besser ins Spiel, wurden stabiler in Angriff und Abwehr und setzten sich peu à peu ab. „Das haben wir dann eiskalt durchgezogen.“

Mit diesem Drei-Punkte-Erfolg ist der Abstand auf den Relegationsplatz auf drei Punkte angewachsen. Sicher kein Ruhekissen, aber die Entwicklung von SFG 2 zeigt eindeutig nach oben und bestätigt die Prognosen von Damian Himmel: „Nach dem schweren Auftakt gegen die Mannschaften der oberen Tabellenhälfte haben wir es geschafft, gegen die direkten Konkurrenten im Abstiegskampf zu punkten.“

Nach dem Jahreswechsel wartet mit der SG Rodt-Müllenbach ein starker Aufsteiger auf SFG 2. Die Damen aus Marienheide haben sogar Tuchfühlung zur Spitze und sollten ein echter Prüfstein für die Himmel-Schützlinge sein. „Das wird ein ganz harter Brocken“, so der Trainer.

SFG 2: Adriana Sondermann,Anna-Lena Knoll, Hannah Neu, Helen Schneider, Jana Hermes, Jennifer Rüsche, Katharina Sander, Sabrina Küppers, Sophia Wurm, Leonie Althoff, Yara Ricker, Nina Schmitz.