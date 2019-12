SFG Olpe bringt PTSV Aachen die erste Niederlage bei

Sie haben dem Tabellenführer PTSV Aachen 2 die erste Saisonniederlage zugefügt und sich selbst etwas von den Abstiegsplätzen Richtung Mittelfeld entfernt. Da konnte das verregnete Wochenende die Bilanz nicht trüben.

„Es war ein schönes Unentschieden“, stellte SFG-Trainer Michael Jürgens nach dem sicherlich etwas glücklichen 3:2 (25:19, 18:25, 25:23,22:25, 18:16) seiner Mädels gegen PTSV Aachen 2 fest und rechnete vor: 108:108 in der Summe aller Sätze. Es war wohl auch die scheinbare Ausweglosigkeit vor der Partie. Jürgens setzte in Anbetracht der miserablen Personallage seine Truppe nicht unter Druck. „Wir wollen Schadensbegrenzung betreiben, den Gegner etwas ärgern“, so sein Credo vor dem Spiel.

Nina Schmitz springt ein

Und das mit dem Ärger ist seinen hochmotivierten Damen dann mit vollem Erfolg gelungen. Beide etatmäßigen Zuspielerinnen sind weiterhin außer Gefecht. Er holte von der Zweiten Nina Schmitz, eine Späteinsteigerin, in den Kader, und das zahlte sich aus.

Dabei war noch mehr möglich als „nur“ zwei Punkte gegen die favorisierten Gäste. Mit permanent starken Aufschlägen wurde Aachen vom Beginn an massiv unter Druck gesetzt. Ganze drei Fehlangaben in der Begegnung registrierte der Coach, „das ist extrem gut“, und es war natürlich ein wichtiger Faktor für den überraschenden Erfolg.

Nach dem 25:19 blieben die Gastgeberinnen auch im folgenden Durchgang zunächst auf Augenhöhe, verloren dann aber „etwas wenig an Struktur“ beim 18:25. Unbeeindruckt schlugen die Jürgens-Schützlinge mit 25:23 zurück und hatten mit der 2:1-Satzführung bei 21:12 im vierten Satz schon den Drei-Punkte-Sieg vor Augen. „Bis dahin lief alles supergut“, schaute Jürgens auf den Verlauf zurück, wollte aber auch nichts beschönigen: „Was dann kam, war grottenschlecht.“ 22:25. Drei Punkte nicht mehr möglich.

Wie Phönix aus der Asche

Der Trend hielt im Tie-Break an, aber nur bis 1:4. Wie Phönix aus der Asche kamen die SFG-Mädels zurück, behielten die Nerven, wehrten einen Matchball der Gäste bei 14:15 ab, um schließlich selbst mit 18:16 den Sack zuzumachen. Ein echtes vorweihnachtliches Geschenk, vor allem, weil völlig unerwartet.

Die Wahl zur „most valuable player“ gestaltete sich für den Coach schwierig, um dann aber die Ersatz-Zuspielerin Nina Schmitz zu nennen: „Nina hat wenig Praxis in dieser Liga, was sie ablieferte war richtig gut.“ Ebenso sah er Maria Burghaus in den ersten drei Sätzen auf einem hohen Niveau. „Wir wollen jetzt am kommenden Samstag ganz entspannt gegen Dormagen nachlegen“. Beginn ist um 19 Uhr in der SFG-Halle.