SFG Olpe: Vom Abstiegskandidaten zum Spitzenreiter

Olpe Die Volleyballerinnen empfangen am Samstag in der Oberliga den Dürener TV und wollen ihre Position weiter verteidigen.

Der Blick auf die Tabelle zeigte vor Jahresfrist ein düsteres Bild – Platz sieben in der Oberliga für die Volleyballerinnen des VC SFG Olpe mit gerademal acht Punkten aus sieben Spielen. Das Abstiegsgespenst ging um. Es war die desolate Bilanz unmittelbar vor Weihnachten 2022. Immerhin sind die SFG-Damen damals noch dem Abstieg entronnen, sodass die WP in der Überschrift Anfang März ihren Lesern mitteilen konnte: „Oberligist SFG Olpe ist gerettet“.

Von einer solchen Schlagzeile sind die Mädels von SFG-Trainer Michael Jürgens als Tabellenführer derzeit weit entfernt. Bereits vor ihrer Partie in eigener Halle am Samstag um 19 Uhr gegen den Vorletzten vom Dürener TV wollen sie nicht nur ihren Fans mit einem starken Auftritt ein tolles Weihnachtsgeschenk servieren, sondern mit einem Drei-Punkte-Sieg auch den Abstand zum Rest der Liga ausbauen. Und der würde dann zumindest fünf Punkte betragen.

Erfahrener Gegner

Natürlich wird Michael Jürgens nicht müde, vor einem Underdog zu warnen: „Schlusslicht Menden hat uns Probleme bereitet“, so Jürgens, „aber auch solche Spiele muss man erstmal gewinnen“. Und er verweist darauf, dass Düren sehr erfahrene Spielerinnen hat, die seiner Truppe das Leben schwer machen können.

Wir müssen an unserer Konstanz arbeiten und unsere Schwächephasen müssen minimiert werden. Michael Jürgens, Trainer des SFG Olpe

Dass die Kreisstädterinnen keine Übermannschaft sind, belegen vor allem die bisherigen Ergebnisse der Hinrunde, die am Samstag gegen Düren abgeschlossen wird. Lediglich zum Saisonauftakt gelang SFG mit 3:0 der einzige Erfolg ohne Satzverlust – und das ausgerechnet gegen den SV Wachtberg, der als aktuell Zweiter zur direkten Verfolgergruppe gehört. Diese Bilanz zeigt zum einen die Anfälligkeiten der Franziskus-Damen, zum anderen aber auch die Ausgeglichenheit der Liga. Prognosen über Spielausgänge sind mit Vorsicht zu genießen.

Schwächephasen minimieren

„Wir müssen an unserer Konstanz arbeiten“, betet der Coach mantraartig runter, „unsere Schwächephasen müssen minimiert werden. Wenn wir uns unserer mentalen Stärke erinnern und diese abrufen können, sehe ich dem Samstag optimistisch entgegen. Wir wissen, was wir können und was wir wollen.“ Klar, Michael Jürgens fordert einen Sieg, ohne es explizit auszudrücken. Aber die aktuelle komfortable Situation lässt den Wünschen freien Lauf – und

auf der Wunschliste steht ganz oben das M-Wort. Es darf ja auch mal geträumt werden. Wenn nicht jetzt, wann dann?

An emotionaler Stimmung und Einsatzbereitschaft mangelt es weder den Oldies der Mannschaft noch den Youngstern nicht. Und so erwartet Michael Jürgens zumindest ein „schönes Spiel“, das auf jeden Fall eine bemerkenswerte Hinrunde beendet. „Aber für einen Herbstmeister-Titel kann man sich nichts kaufen, wir wollen den Vorsprung halten. Der Blick auf die Tabelle ist aber zweitrangig, wir schauen von Spiel zu Spiel.“ Es sind die Aussagen aller Trainer dieser Welt. Jürgens hofft, dass er am Samstag einen vollen Kader zur Verfügung hat.

Landesliga: Abstiegskampf pur

In der Landesliga ist Abstiegskampf pur angesagt. In der Sporthalle Nordfeld in Iserlohn empfängt der Drittletzte SuS Oestereiden den Vorletzten aus Olpe, die Damen von SFG 2. Trainer Peter van Vianen sah nach dem ärgerlichen 1:3 gegen den Zweiten RC Sorpesee einen Aufwärtstrend, der durch zwei unglückliche Situationen im vierten Satz noch in die Binsen ging. Aber auch Oestereiden lieferte zuletzt gegen den Spitzenreiter DJK Sümmern beim 2:3 eine starke Leistung ab. In dieser Partie ist jedes Resultat möglich.

Bezirksliga: Vorentscheidung möglich

Am Samstag kann in der kleinen Turnhalle des TV Kredenbach-Lohe bereits eine Vorentscheidung im Aufstiegsrennen zur Landesliga fallen. Die jungen Mädels von SFG 3 liegen als Vierter nur drei Punkte hinter Spitzenreiter Kredenbach und der könnte am Samstag egalisiert werden. Die entscheidende Frage ist: Wer kann spielen? Denn gerade die besten Kräfte der „Dritten“ sind auch für die Oberliga spielberechtigt – und die hat ebenfalls am Samstag ein Spiel auf ihrem Programm. Ungünstige Voraussetzungen für SFG 3.

Vierte schlägt Fünfte 3:1 In der Bezirksklasse wurde zum Auftakt der Rückrunde das vereinsinterne Duell zwischen SFG 4 und SFG 5 bereits vorgezogen. Wie schon am Saisonbeginn setzten sich die teilweise deutlich älteren Vereinskolleginnen von SFG 4 mit 3:1 (25:10, 25:20, 27:29, 25:11) durch. Die Fünfte, ausschließlich eine U16-Mannschaft, hinterließ dabei dennoch einen guten Eindruck und will zumindest den Relegationsplatz nach unten halten. Der direkte Klassenerhalt wird schwierig. SFG 4: Lana Gottlieb, Emma Sophie Schmid, Charlotte Rosenthal, Sarah Alfes, Dorle Langenbach, Anna Kleine, Tessa Rosengrün. SFG 5: Veronika Miller, Marlene Scheppe, Amelie Kühlmann, Charlotte Rademacher, Lina Schäfer, Joyce Feckler, Pia Sauter, Sophia Pokoj, LaraSophie Margraf Schneider.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe