SFG spürt Atem der Verfolger im Nacken

Olpe Die Volleyballsaison biegt auf die Zielgerade ein, und an der Spitze stehen weiterhin die Damen des VC SFG Olpe.

Aber aus der Zielkurve konnten sie zuletzt nicht so ganz den Schwung mitnehmen, den sich Trainer Michael Jürgens erhofft hatte. Seine Damen spüren durchaus den Atem ihrer Verfolgerinnen, allen voran vom AVC 93 Köln, der ihnen am letzten Spieltag keinen Punkt überließ.

Und nun kommt der Dritte vom PTSV Aachen 3. Die „Ladies in Black“ haben nach der SFG-Niederlage im Titelkampf sicher noch einmal Morgenluft gewittert und könnten im Falle eines Drei-Punkte-Sieges bis auf drei Zähler an SFG heranrücken. Erster Profiteur wäre allerdings der AVC Köln, der im für Olpe ungünstigsten Fall bis auf zwei Punkte aufrücken könnte.

Jetzt also Aachen, Der Blick auf die letzten Wochen zeigt, wie stark Aachen ist. Der ehemalige Abstiegskandidat Düren hat seit dem Erfolg bei SFG vor Weihnachten nur noch ein Spiel verloren – gegen Aachen. Auf der wochenlangen Siegesserie von Düren steht auch ein 3:2-Erfolg gegen AVC Köln. Allein das sollte Warnung genug sein für Jürgens&Co.

„Wir haben gegen AVC nicht schlecht gespielt“, blickt der SFG-Coach zurück, „aber wir müssen noch eine Schüppte drauflegen gegen einen so starken Gegner wie Aachen.“ Vom Punktestand in der Tabelle lässt sich Michael Jürgens nicht beeinflussen. Wie das Beispiel Düren zeigt, kann fast Jeder Jeden schlagen. Düren – der Hecht im Karpfenteich.

Doch jetzt hat er zwangsläufig der Blick erstmal auf Aachen gerichtet. Und da kann Jürgens nicht gerade von einer optimalen Vorbereitung sprechen. Und es waren auch nicht die Karnevalstage, die die Vorbereitung störten. Jürgens geht zwar davon aus, dass am Samstag sein Kader voll verfügbar ist, doch im Vorfeld hakte es gewaltig.

„Die Trainingsbeteiligung war schlecht“, sagt er, „kleinere Krankheiten wie Erkältungen und Verletzungen wurden auskuriert, da war auch Schonung nötig. Dazu kam, dass die U18 wegen ihrer Quali B in ihrer Zusammensetzung trainieren musste.“ All das sind Faktoren, die Jürgens als „suboptimal“ bezeichnet. Und doch ist er vorsichtig optimistisch, dass er der Drittvertretung des Bundesligisten genügend Power entgegensetzen kann.

Wenn am Samstag um 19 Uhr in der SFG-Halle angepfiffen wird, sollte nach dem Karnevalstrubel wieder volle Konzentration der Liga gelten. „Wir bauen auf unsere Fans“, hofft Michael Jürgens nicht nur auf die entsprechende Unterstützung für seine Mädels, sondern auch auf eine verletzungsfreie Begegnung – immerhin spielen ja einige Talente am folgenden Tag in der Halle des Städtischen Gymnasiums die alles entscheidende Qualifikationsrunde für die Westdeutschen Meisterschaften der U18.

