SG Attendorn/Ennest: So tickt der Landesliga-Aufsteiger

Attendorn/Ennest. Die Handballer der SG Attendorn/Ennest haben den Sprung in die Landesliga geschafft. Wir stellen die Mannschaft vor; Spieler für Spieler.

Nachdem die Attendorner im letzten Jahr denkbar knapp und dramatisch gescheitert waren, reichte nun der zweite Platz zum Aufstieg.

Nach dem Abstieg in die Kreisliga schafft die junge Mannschaft nun den zweiten Aufstieg innerhalb von drei Jahren. Die nächste Saison wird in den an stehenden Derbys gegen Plettenberg und Olpe eine volle Rundturnhalle garantieren. Staffeleinteilung, Staffelgröße und Starttermin sind noch offen. Umso beruhigender für die Attendorner Handballer, dass man sich auf eine intakte und talentierte Mannschaft verlassen kann. Nun stellen wir diese Mannschaft vor:

Jan Berkenhagen

Spektakuläre Paraden wie von Andreas Wolf oder emotionale Ausbrüche wie von Silvio Heinevetter sind nicht das Ding von ihm. Aber er überzeugt jederzeit mit einem sehr guten Stellungsspiel und seiner Ruhe. Und seinen Fuß kriegt er trotzdem bis zur Latte. Als Strafenwart sorgt er dafür, dass die Mannschaftskasse immer gut gefüllt ist.

Marcel Selter

Marcel Selter bringt dann, wenn es nötig ist, die Emotionen aufs Spielfeld. Seine absolute Stärke sind die präzisen langen Pässe zum Gegenstoß – vielleicht die besten der Liga. Seine phänomenale Präzision zeigt er auch beim Aufwärmen im Basketball, wo „Kobe“ beinahe jeden Wurf im Korb versenkt. Dank ihm könnten wir auch Basketball-Landesliga.

Lars Müller

Der Name steht für Ehrgeiz und Einsatz. Er ist absoluter Leistungsträger und Leader der Mannschaft. Er ist zu Recht einer der gefürchtetsten Gegenspieler der Liga. Lars behält aber auch die gesamte Mannschaft im Blick und kümmert sich um Vieles. Das führt aber auch dazu, dass er öfter mal was nach dem Training oder Spiel liegen lässt und deshalb auch ein Hauptsponsor der Mannschaftskasse ist.

Christopher Schmidt

Chrissy ist vor der Saison von der HSG Lennestadt/Würdinghausen gekommen, war aber sofort auf und abseits von der Platte integriert. Er hat den wohl festesten Schlagwurf in der ganzen Liga. Bei ihm gibt es keine halbherzigen Abschlüsse, was nicht nur die generischen Torhüter und Abwehrspieler zu spüren bekommen, sondern auch unsere Torhüter beim Training.

Marcel Benninghaus

Genannt „Fusel“. Ein absolutes Kampftier, sowohl im Angriff als auch in der Abwehr. Hier wie dort sehen seine Gegenspieler alt aus. Das ist den Schiedsrichtern manchmal wohl langweilig, etwas zu oft stellen sie ihn für zwei Minuten vom Platz und bauen den Gegner so auf. Als gelernter Physiotherapeut wird er hin und wieder zum Medizinmann der Mannschaft.

Tobias Vogt

Große Hände, Kraft wie ein Tier, fester Wurf, so kann man Tobias beschreiben. Sowohl am Kreis als auch in der Tanzgarde macht er eine gute Figur und wenn er den Ball mal bekommt, gibt es kein Halten mehr. Selbst bei Verletzungen geht er nicht freiwillig vom Platz.

Tim Lohölter Hesse

Genannt TLH. Zeichnet sich durch Schnelligkeit und starkes Gegenstoßspiel aus. Sowohl im Spiel als auch beim Training ist er in der Lage, durch schöne Tore von Linksaußen und noch schönere Haare die Mitspieler und Zuschauer zu begeistern.

Jan Frederik Heimes

Genannt Fredde. Der Neuzugang und Sohn des Trainers schafft durch seinen Wechsel nach Attendorn innerhalb eines Jahres den Sprung von der Kreis- in die Landesliga. Vor allem in den eng umkämpften Spielen konnte Jan Frederik der Mannschaft mit seiner Schmallenberger Spielweise, sowie unkonventionellen Ideen immer wieder helfen.

Tim Kopperberg

War oft von Verletzungen gebeutelt, kam aber diese Saison wie Phönix aus der Asche und konnte die Saison bis zu ihrem Abbruch fast komplett durchspielen. Neben den guten Wurfvarianten von Linksaußen zeichnen ihn sein gutes Spiel in der Abwehrmitte aus und der Riecher für den Gegenstoß.

Jonas Springob

Der Jüngste im Team bekam in der Saison noch nicht so viele Spielanteile – schließlich hatte er auf der Position im Rückraum rechts Lars Müller vor der Nase – aber immer wenn er gebraucht wurde, war er zur Stelle. Er war immer loyal und sich auch nicht zu schade, im Notfall auf der für ihn ungewohnten Rechtsaußenposition auszuhelfen.

Johannes Köster

Als körperlich starker und wurfgewaltiger Spieler wird Johannes Köster zumeist im linken Rückraum eingesetzt und sorgt von dieser Position für die dringend benötigten „einfachen“ Tore. Johannes gehört zu den talentiertesten Spielern im Team, der noch lange nicht sein ganzes Potenzial abgerufen hat. Neben seinen Fähigkeiten als Handballer passt Johannes aber vor allem menschlich super ins Team, verbreitet immer gute Laune und als Kerzenwart auch stets einen angenehmen Duft.

Tim Schneider

Der Riese kam ebenfalls als Neuzugang von der HSG Lennestadt/Würdinghausen. Tim, dem seine Mitspieler sowohl auf als auch neben dem Spielfeld einen Ruhepuls von eins unterstellen, kann von Linksaußen über Halblinks und Mitte alle Positionen besetzen und stellt sich immer in den Dienst der Mannschaft. Dabei könnte er ruhig öfter mal seine Größenvorteile nutzen und selbst den Abschluss suchen, als nur seine Mitspieler in Szene zu setzen.

Felix Fernholz

Felix ist ein eher ruhiger Zeitgenosse, den man aber weder beim Spiel als auch danach unterschätzen sollte. Vor allem seine Treue zum Verein und zur Mannschaft kann nicht hoch genug geschätzt werden. Denn obwohl er in Aachen studiert, steht er trotzdem jedes Wochenende parat und unterstützt die Mannschaft auf der Rechtsaußenposition.

Marc Kedzierski

Betreuer: Marc ist ein Bär von einem Mann, wollte seine lange und erfolgreiche Handballkarriere gerne mit dem Aufstieg beenden und griff deshalb trotz seines „hohen“ Alters in der Vorbereitung noch einmal an. Doch eine schwere Verletzung im Vorbereitungsspiel gegen Olpe, in dem er zuvor mit schönen Toren vom Kreis brillierte, stoppte seine Ambitionen. Stattdessen fand er als Co-Trainer und Bindeglied zwischen Mannschaft und Trainer eine neue Rolle, in der er der Mannschaft von großem Nutzen ist. Ein Landesligaspiel hat er aber bestimmt noch in petto.

Christof Heimes

Trainer: Ein charismatischer, smarter Mensch, der eine große Handball- Fachkompetenz mitbringt. Im Training ganz der Lehrer, im Spiel ein sehr emotionaler Typ, der alle mitnehmen kann. Der neue Trainer ist eine echte Bereicherung für die Mannschaft und hat entscheidenden Anteil am Landesligaaufstieg. Das ist auch für ihn ein Traum.

Janik Müller

Männerwart: Janik ist Teil der Mannschaft geblieben, obwohl er seine sportliche Karriere verletzungsbedingt an den Nagel hängen musste. Nun kümmert er sich als Männerwart um das Drumherum, wahrscheinlich der viel schwerere Job. Um gelegentliche Kurzeinsätze ist Janik in dieser Saison herumgekommen, vielleicht wird er nächstes Jahr aber wieder auf der Rückraum-Mitte aushelfen müssen.

Jörg Menzel

Geschäftsführer: Jörg Menzel, unser Ossi, lebt den Handball und lebt für die SG Attendorn/Ennest. Jemand wie Jörg ist unbezahlbar, er kümmert sich um den gesamten Verein und leistet darüber hinaus noch Verbandsarbeit. Jörg Menzel hat durch seine unermüdliche Arbeit massiven Anteil am Aufschwung des Attendorner Handballs.